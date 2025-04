Charli xcx quiere matar el Brat Summer… ¿pero es la hora?

Charli xcx también ha vivido su propio BRATCHELLA. Sus dos conciertos en los dos fines de semana de Coachella han sido un gigantesco éxito de público y han vuelto a dar mucho de qué hablar.

En el primer fin de semana, Charli xcx sacó al escenario a Billie Eilish, Troye Sivan y Lorde y, en una fiesta posterior al festival, fue fotografiada llevando una banda en la que se declaraba «Miss Debió Ser Cabeza de Cartel». Charli, haciendo honor al espíritu de su último disco, respondía así a su horario de actuación en Coachella: la británica ha tocado los dos sábados justo antes del gran headliner, Green Day. Casi, casi como si fuera su telonera. En Primavera Sound no tendrá este problema, aunque en su caso vaya a ser un cabeza de cartel bicéfalo.

Green Day ha aprovechado su segundo pase en Coachella de este sábado para responder a Charli xcx desde el buen rollo. Por un lado, el vocalista de la banda, Billie Joe Armstrong, se ha puesto una gorra de ‘brat’ durante el show. Después, el batería Tré Cool ha recreado la imagen de Charli colocándose una banda que decía «los cabezas de cartel de verdad». Y se ha encogido de hombros, así: ¯\_(ツ)_/¯. Charli se ha mostrado «obsesionada». Podría haber tirado de repertorio y decir: ‘I Love It’.

Charli ha dado más mecha a la era ‘brat’ durante su actuación de este sábado en Coachella, pero lo ha hecho cuestionando la continuidad de la era misma. Y tirando el guante a otros artistas e ídolos. En una serie de eslóganes y mensajes proyectados en las pantallas durante el show, Charli ha planteado que quizá «sea momento para otro tipo de verano» pero también ha mostrado apego a su éxito actual y ha apuntado a una posible crisis de identidad reconociendo que «quiero que este momento dure para siempre» y que «no sé quién voy a ser cuando acabe». Pero concluyendo firmemente: «Recordé que soy CHARLI». Después, ha vaticinado los próximos «veranos» que se avecinan en 2025, de artistas tan variopintos como Lorde, PinkPantheress, Rosalía, Haim, Yung Lean, Ethel Cain, Kali Uchis, Addison Rae o hasta These New Puritans. Además, ha citado a varios cineastas, desde David Cronenberg hasta Ari Aster pasando por Celine Song, además de a su director de videoclips, Aidan Zamiri, y la plataforma Letterboxd, de la que Charli es fan acérrima, los ha recopilado todos.

El mensaje de Charli se alinea con la filosofía ‘brat’ y con su revuelto espíritu, a medio camino entre la seguridad absoluta y la inseguridad paralizante. Cuando Charli se pregunta si no va siendo hora ya de acabar con el Brat Summer expresa una especie de apego inseguro, como si el fervor popular ya fuera demasiado agobiante, como si vaticinara que, después de su meteórico ascenso, le espera una caída igual de violenta. Como si quisiera decir que el descomunal impacto cultural de ‘brat’ le ha hecho perder el norte. O puede que simplemente esté reafirmando que para ella la prioridad es siempre pasar al siguiente nivel cuanto antes. Que el Brat Summer ha sido un sueño y que los sueños se acaban.

Pero el Brat Summer aún no puede acabar. De hecho, continuará al menos hasta agosto de 2025, pues a la gira de Charli xcx le quedan 18 fechas por realizar. La pregunta es si Charli decidirá reanimar la era de alguna manera, como si publicar un disco de remixes con Dios y la madre no hubiera sido suficiente -como si haber publicado disco NO HACE NI UN AÑO no hubiera sido suficiente- o si la matará de golpe publicando nuevo trabajo por sorpresa. Ese disco supuestamente acústico, inspirado en la música de Lou Reed y Velvet Underground, que planea desde hace tiempo y del que ha hablado en las entrevistas. ¿Y qué mejor manera de dar portazo a la era más exitosa de tu carrera que publicando su antítesis? No sería descabellado visto su ritmo productivo durante básicamente la última década, pandemia incluida.

Un ritmo que también está llevando a Charli al cine, pues la autora de ‘Party 4 U‘ ha confirmado durante los últimos meses su participación en un puñado de proyectos cinematográficos, entre ellos la nueva película de Gregg Araki, ‘I Want Your Sex’, y una producción rodada en Polonia, ‘ERUPCJA‘. La última novedad es que Charli aparecerá en la próxima cinta de Aidan Zamiri, ‘The Moment’, compartiendo reparto con Alexander Skarsgård, entre otros. Tiene pinta de que el Brat Summer no morirá sino que se convertirá en otras cosas. Pero sí, ojalá un verano Lorde, un verano Rosalía y un verano Caroline Polachek…. pero también muchos más veranos Charli xcx, se llamen ‘brat’ o de otra manera.