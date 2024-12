Charli xcx y Troye Sivan llevarán SWEAT a Primavera Sound

Charli xcx y Troye Sivan actuarán juntos en Primavera Sound Barcelona 2025, en el único show europeo del SWEAT Tour. De esta forma, el show en solitario de Charli xcx se transforma en una ocasión única para vivir la gira que ya ha gozado de un gran éxito en América del Norte.

Hasta ahora, ha habido 22 fechas de SWEAT y todas han sido sold out. La gira empezó en Detroit el pasado 14 de septiembre y terminó en Seattle el 23 de octubre. Esta ha dejado infinitos momentos icónicos durante su breve recorrido y por fin llegará a nuestro país: el próximo jueves 5 de junio en el Parc del Fòrum.

- Publicidad -

Además de sus sonadas colaboraciones, como ‘1999’ y el remix de ‘talk talk’, Charli y Troye se retroalimentarán con los mayores éxitos de la carrera de cada uno, acompañados de un impactante despliegue escénico. Si eres de los que quería solo a Charli, no te preocupes, porque habrá ‘brat’ de sobra. Entre medias, temazos como ‘Rush’ o ‘One Of Your Girls’.