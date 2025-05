Bad Bunny vende 600.000 entradas en 24h: ¿Por qué no ha vuelto antes a España?

Qué alegría. Bad Bunny vuelve a actuar en España. Con lo que me gustan a mí las vibras tropicales de ‘Un Verano Sin Ti’, e incluso el tradicionalismo de ‘Debí Tirar Más Fotos’, aunque no haya tanto reguetón. Voy a ver si puedo comprar un par de entradas. Me meto a la cola de la última fecha anunciada, para el 15 de junio de 2026 en el Estadio Metropolitano de Madrid. 177.481 personas por delante. El equivalente a tres estadios y medio.

Está claro que lo de Bad Bunny en España nadie se lo veía venir. Originalmente, la gira mundial del puertorriqueño iba a pasar por nuestro país con tres únicas fechas. Sin embargo, la grandísima demanda ha hecho que ya llevemos doce: 10 en Madrid y 2 en Barcelona. Y quién sabe si en el tiempo que tardo en escribir este artículo a Benito le da por anunciar otros dos conciertos.

La venta general de entradas comenzó ayer, jueves 8 de mayo, a las 12h. Se acaba de anunciar el sold out de las 12 fechas. Esto significa que Bad Bunny ha vendido más de 600.000 entradas en España en algo más de 24 horas. Es totalmente inaudito en la historia de la música en directo de nuestro país, una bestialidad, pero el Conejo Malo ya está medio acostumbrado. Hace unos meses, consiguió agotar 400.000 entradas en un plazo de cuatro horas para su residencia de 30 conciertos en Puerto Rico.

Ambos hitos ya forman parte de la historia de la música. Perdimos la cabeza con los Bernabéus de Taylor Swift y con los cuatro llenazos consecutivos de Karol G en el mismo recinto, que ya constaba como un récord de venta de entradas en España. Bad Bunny no solo las ha superado a ellas, sino también a cualquier artista que le haya precedido. En cuanto a volumen de entradas vendidas en menor tiempo, Bad Bunny no tiene casi rival.

El único que compite con él es Michael Jackson, que llegó a anunciar una residencia de 50 conciertos en el O2 de Londres para la gira ‘This Is It’. Aunque esta no se llegó a realizar debido al fallecimiento del artista, Jackson sí vendió aproximadamente 750.000 entradas en tan solo 4 horas en marzo de 2009.

Bad Bunny en Mucho Lote por $50, circa 2017.

Solo habían pasado OCHO meses desde su aparición en la música.

Creí que estaba creciendo tan rápido que luego se me haría imposible volverlo a ver en vivo.

No me equivoqué. pic.twitter.com/CFwukYolNX — Adrián González (Champi) (@AdrianGonzalezF) April 15, 2021

Es la mejor ocasión para recordar la primera vez que Bad Bunny pasó por España, hace ya 8 años. El puertorriqueño venía de pegarse con temas como ‘Soy Peor’ o el remix de ‘Diles’ y se encontraba girando por Europa. En aquel tour, Benito visitó Valencia, Torremolinos, Madrid, Palma, A Coruña, Girona, Barcelona, Murcia, Alicante, Las Palmas, Tenerife, Bilbao, Pamplona y Zaragoza, todo en salas pequeñas y discotecas.

Aunque sus entradas se vendiesen a 20 euros por aquel entonces, muchísima gente ya escuchaba a Bad Bunny en nuestro país. Desde luego, no ha parado de hacerse más y más popular según han pasado los años. Entonces, ¿por qué no ha vuelto antes por aquí?

En una reciente conversación con Ibai Llanos, el puertorriqueño responde a esta pregunta, sin entrar en detalles. «Son muchos factores, pero en el momento se vio imposible. Como que ya dije: ¿Será que nunca voy a volver para España?», cuenta Bad Bunny. Este también menciona «el COVID» y detalles de «logística», «negocio» y «agenda» como factores contribuyentes. Benito recuerda sus primeros bolos en España como «muy especiales», pero los del año que viene serán históricos.

Hay gente no sabe que Bad Bunny actuó en Murcia en un Bando de la huerta, pero sí. pic.twitter.com/4BZbeAAq5M — Peligrosa★María (@merykoneo) May 6, 2025