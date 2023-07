Troye Sivan inicia su era más sexual con ‘Rush’

Troye Sivan anuncia hoy su nuevo disco, el primer largo en 5 años, que recibe el nombre de ‘Something to Give Each Other’. Saldrá el 13 de octubre sucediendo a trabajos como ‘Bloom’ o el excelente EP ‘In a Dream’ de 2020.

El primer single se llama ‘Rush’ y es una efectiva canción de house, pero no al modo del sampleo noventero, tan sobado últimamente, sino por la vía de Brasil.

Tanto la portada del disco como el vídeo tienen un marcado carácter sexual y veraniego. Faltan dedos en las manos para contar los culos que aparecen en plano, mientras la producción termina resultando un sencillo pero efectivo número de house que quemarás mucho este verano. Podrían haberlo firmado Moloko, o también Kylie Minogue.

Él mismo explica la canción de esta manera, en lo que parece una sinopsis de una película de Filmin: “‘Rush’ es el sentimiento de besar a un extraño sudoroso en la pista de baile, una cita de dos horas que se convierte en un fin de semana, en un crush, en un invierno, en un verano”. El vídeo ha sido grabado en Berlín, ¿dónde si no?

También explica que la fiesta después de la fiesta después de la fiesta representa el lugar donde se siente, “seguro, libre y liberado. Independiente, conectado con la música y la comunidad alrededor”. Puedes recordar nuestra entrevista con Troye Sivan aquí.