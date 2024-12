Los 10 nombres clave de Bilbao BBK Live 2025

Bilbao BBK Live ha vuelto a sacarse de la manga un cartelazo con las confirmaciones de Kylie Minogue y PULP y su apoyo a talentos recientemente consolidados como RAYE, Bad Gyal o Michael Kiwanuka, sin olvidar su apuesta por el talento nacional, emergente y local con nombres como Mirua o Cala Vento. La próxima edición de Bilbao BBK Live, de la que JENESAISPOP es medio colaborador, se celebra los días 10, 11 y 12 de julio de 2025 en Kobetamendi, Bilbao, y desde ya repasamos los 10 nombres clave de su programación. La venta general de entradas se ha abierto hoy 11 de diciembre a las 12 horas.

Kylie Minogue

El éxito de ‘Padam Padam’ ha propiciado una nueva fase en la carrera de Kylie Minogue, que ya venía de sumar nuevos aciertos comerciales con los lanzamientos de ‘Golden’ (2018) y ‘DISCO’. En Bilbao BBK Live, Minogue presentará los dos volúmenes de su proyecto ‘Tension’, pero no olvidará sus decenas y decenas de éxitos logrados a lo largo de las décadas, desde ‘I Should Be So Lucky’ a ‘Can’t Get You Out of My Head’ y más allá. El show de Minogue en Barcelona de 2019, un sinfín de hits, es de los que perduran en la memoria.



Pulp

El Bilbao BBK Live se ha anotado el tanto de juntar en un mismo cartel a Minogue y Pulp, dos artistas que tienen su historia común: en 1995, Minogue y Jarvis Cocker protagonizaron una portada conjunta de la revista Top of the Pops que hoy es una auténtica curiosidad. En plena eclosión brit-pop, aunque ellos nunca se reconocieron en la etiqueta, Pulp hicieron historia firmando éxitos eternos como ‘Common People’ o ‘Disco 2000’ que siguen vigentes, o los clásicos discos ‘Different Class’ (1996) y ‘This is Hardcore’ (1998).



RAYE

RAYE es una de las grandes revelaciones del pop británico de los últimos años. Con canciones espectaculares como ‘Escapism.’, RAYE ha roto moldes y ha dado ejemplo de éxito comercial en el mainstream obtenido desde la independencia. Los premios le han llovido por su debut ‘My 21st Century Blues’ y su show, inspirado en los grandes conciertos de jazz de los años 30 y 40, ningún fan de la música se lo puede perder. RAYE tiene actualmente un hit en las listas británicas, ‘Oscar Winning Tears’, extraído de este disco que cumple ya dos años.



Bad Gyal

Últimamente ocupada presentando el documental de ‘La Joia’, su álbum de debut, Bad Gyal ha publicado uno de los Mejores Discos de 2024 sin renunciar a un solo gramo de su particular visión, fijada en los ritmos caribeños desde el inicio de su carrera. Al contrario, Alba Farelo ha dado dos tazas de su buen hacer para escribir hits y barras memorables y ha elevado su propio listón. ‘Perdió este culo’ ha sido el pelotazo del álbum, además de ‘Chulo’, pero después Farelo se ha anotado un hit junto a Los Sufridos, al margen del álbum.



Michael Kiwanuka

El debut de Michael Kiwanuka, ‘Home Again’, de 2012, sigue catalogado en las tiendas de discos, en especial su edición en vinilo. En otras palabras: en la época no supimos ver el verdadero clásico que era. Con los años, Kiwanuka se ha superado disco a disco y hits con cara y ojos como ‘Cold Little Heart’ han dado pie a obras del tamaño de ‘KIWANUKA’ (2019), ganadora del Mercury Prize. En Bilbao BBK Live, Kiwanuka presentará su nuevo álbum, el acogedor ‘Small Changes’.



Nathy Peluso

2024 también ha sido el año de Nathy Peluso. ‘GRASA’ ha tardado cuatro años en llegar, pero no ha parado de dar alegrías a la cantante hispano-argentina: ya le ha valido tres Latin GRAMMYs y una nominación al GRAMMY anglosajón. ‘GRASA’ es uno de los Mejores Discos de 2024, un smörgåsbord -bien grasiento- de todos los estilos que Peluso borda como nadie, y una confirmación -otra más- de que La Sandunguera juega en otra liga.



Amaia

Amaia llega a su tercer disco, a punto de ser anunciado, convertida en uno de las principales innovadoras del pop nacional. No hay nadie haciendo lo que hace ella, esa mezcla de pop clásico y visión surrealista que le llevan a lanzar canciones tan distintivas como ‘Nanai’, una de las mejores de 2024. En su gira ‘si abro los ojos no es real’, y parece que, también, en su próximo disco, esa visión se llevará al siguiente nivel. Ardemos en deseos de descubrirlo.



Ca7riel & Paco Amoroso

Has podido descubrir el proyecto de Ca7riel & Paco Amoroso por su aparición en ‘GRASA’ de la Peluso, o quizá ya eras fan de su fantástico debut, ‘BAÑO MARÍA’. Al dúo de raperos argentinos las barras se les caen de las manos y sus visuales -como los de la película de ‘BAÑO MARÍA’- son una locura. Si te gustó su espectacular -y viral- Tiny Desk, en Bilbao BBK Live darán más y mejor.



Japanese Breakfast

Con su nombre de pila, Michelle Zauner es autora superventas que llevará su libro autobiográfico ‘Crying in H Mart’ a la gran pantalla. Como Japanese Breakfast es una de las guitarreras estadounidenses que debes conocer si te gustan Mitski o St. Vincent. Su popularidad no ha parado de crecer especialmente desde el lanzamiento de su tercer disco, el feliz ‘Jubilee’ (2021). En contraste, su próximo álbum será menos alegre y más “depresivo”. Sale, parece, en marzo.



Amyl and the Sniffers

Sin hacer de menos otros grandes nombres de guitarras de Bilbao BBK Live como Carolina Durante, recomendamos el proyecto de los australianos Amyl and the Sniffers, famosos por su rabioso directo. ‘Cartoon Darkness’ es el álbum que presentan, pegadizo como el ‘Chewing Gum’, mientras su catálogo previo continúa electrocutando los escenarios del mundo con hits como ‘Hertz’ o ‘U Should Not Be Doing That’. Son punk como el mejor punk que recuerdas.