Nathy Peluso / GRASA

“If you play with my ass, you will quemarte”. La frontera entre el cringe y la personalidad es muy difusa y, sobre todo, muy subjetiva. Lo analizamos estos meses con la respuesta visceral (para bien y para mal) que provocaba Paul Thin, y sobre todo su actitud en el escenario, pero es algo que ha acompañado a Nathy Peluso desde que empezó a conocerla más gente. Recuerdo un tuit viral que decía algo así como “que alguien cierre el portal del que salió Rosalía, los españoles han enviado ahora a Nathy Peluso” acompañado de su performance de ‘SANA SANA’ en el Colors y, no mucho después, mucha gente flipaba con el *coge aire* “toitomijuguitocalentitotetragastemuchopesosobremishombromuchodramamíramealosojochúpamecomounafuckindama” de ‘BUSINESS WOMAN’. Peluso ha ido cimentando un estatus a base de hits que ya quisieran muchos, pero, al contrario que a mis compañeros, a mí no me convenció ‘Calambre‘ en su conjunto y, para mí, el formato álbum se le resistía. Hasta ahora.

Cuando se anunció que ‘Salvaje’, ‘Tonta’, ‘Mafiosa’, ‘Ella tiene’ o ‘Emergencia’ no iban a estar en ‘GRASA’ y se iban a quedar como singles sueltos, me llevé las manos a la cabeza. No ya por cuestiones de streaming, sino de calidad: ¿tan segura estaba Nathy de que tenía un disco en el que podía permitirse dejar fuera algunas de sus mejores canciones (quizás la mejor en el caso de ‘Emergencia’)? Pues parece que sí, que hizo bien en fiarse de su intuición, y que esa seguridad no estaba en el álbum que descartó. Tan segura está ahora, que el único adelanto fue algo más parecido a un interludio -con permiso de Antón-, y que ha sacado clips para todos los cortes (rodados en 3 días y con acting improvisado según cuenta. ‘GRASA’ es también un álbum visual, muy cuidado en casos como el de ‘Legendario’, con esa presencia de los espejos y el uso de los flashes: cómo la fama y su propio reflejo tienen ese doble efecto de ir ahogándola y, a la vez, darle alegría.

‘Legendario’ es el temazo del disco… aunque esa frase es un poco mentira, porque el disco está lleno de temazos. Pero barras como “el nombre que me dio mamá lo convertí en empresa”, “me doy un shot y le doy un beso a mi rosario” o el talento que tiene para mezclar sacada de coño con vulnerabilidad (“cuando llegue a lo que todos suelen llaman poder, voy a desaparecer”, o ese “tengo poco que perder, y si lo pierdo será haciéndolo legendario”, que recuerda al “que aunque no consiga nada, mami tuve mucha ambición” de Fernandito); son, desde luego, grandes aciertos.

‘GRASA’ es un disco muy bien atado, que empieza diciendo “esta ambición me está matando” en el bolero ‘Corleone’ (cuya preciosismo musical se materializa en eso de “me pregunto si es Dios el rayo de Sol que entra por la ventana”) y se cierra con la belleza costumbrista de ‘Mamá’: “el pelo te huele a pasto cortado, luciérnaga de la oscuridad (…) comenzaste a coleccionar fotos que me cuentan tantas historias”, canta en una canción que pone los pelos de punta cuando la oímos decir “gracias a que sé que estarás a mi lado, no le temo a la soledad”.

La producción es casi por completo entre Nathy y Manuel Lara; el venezolano, que ha trabajado con Kali Uchis o Bad Bunny, se estrena en la discografía de la argentina por todo lo alto, apareciendo en todo el tracklist, y siendo los otros nombres los que se añaden. Otros nombres con los que ella ya había trabajado son Zecca, Didi Gutman o Rafael Arcaute. Entre las novedades se encuentran pablopablo, Servando Primera y Yasmil Marrufo para la salsa de ‘La Presa’ (igual los conoces por trabajos similares para Jennifer López y Christina Aguilera, respectivamente), Casta (Maluma, Becky G) o Félix Lara (Duki).

Peluso se rodea no solo de este equipo, sino también de numerosas colaboraciones. De Blood Orange (‘El día que perdí mi juventud’, con Devonté Hynes como acompañante instrumental cediéndole el protagonismo a Nathy, recuerda al adelanto de ‘ANTI’ que fue la Rihanna de ‘Love Without Tragedy / Mother Mary’) a la Banda de Cornetas y Tambores Vera Cruz de Los Palacios en ‘Aprender a amar’ (curiosamente jamás se dice eso, sino “aprender a amarte”… quizás porque es muy complicado una cosa sin la otra), pasando por Lua de Santana en ‘Menina’ (que evidentemente menciona a Velázquez). Y, dentro de sus compatriotas, del interesante dúo Paco Amoroso & Ca7riel (‘Todo roto’) hasta la estrella Duki (“ustedes son muñecos de colección / porque pierden el valor si los sacan de su caja / con corashe como Nathy, somos de los que encajan”, suelta en otro de los cortes destacados, ‘MANHATTAN’).

Hay varias menciones a ‘Corashe’ en este disco (la “profecía” de ‘El día que perdí mi juventud’ también puede ser guiño a ‘Emergencia’), y tiene mucho sentido más allá de lo nostálgico. Pese a que parte de la letra de ‘Envidia’ recuerda un poco a su criticado mensaje de “la plata va a venir sola”, también deja claro que corashe no le falta y que, si te duele, curita: la garra de ‘Todo roto’ es impresionante y, cuando te acuerdas de Mala Rodríguez, Peluso te lee la mente y dice “tengo mala educación y de mala, mucha”. Lo mismo hace esto que te planta demostraciones vocales como en ‘Ideas radicales’ (magnífico puente), ‘Escaleras de metal’ o las mencionadas ‘Envidia’, ‘Mamá’ o ‘Corleone’, o se marca un “Mafiosa 2.0” con la salsa de ‘La presa’, o rima “Madonna” con ser “la bala que maneja tu pistola” en uno de los temas más sensuales que ha hecho, la estupenda ‘Real’, que incluye otra barra para quitarse el sombrero: “aunque me den un disparo, diles que llegaron tarde, ya tengo tu amor en el pecho clavado”.

La garra, la emoción, la experimentación, la versatilidad, el exceso y el punto de folclórica de Nathy Peluso van y vienen en el tracklist de ‘GRASA’, y prueba de ello es que, justo antes de cerrar tocándonos el corazoncito con ‘Mamá’, Peluso ha servido otro temazo flow 2000 como es ‘Remedio’. Se trata de un r&b con vocoders y delicioso instrumental que hace guiños en la letra a ‘I Want Your Love’ y ‘Criminal’, y en el que suelta “no es que quisiera abandonar, pero qué bien se me da esto de pirarme”. ‘GRASA’ deja claro que, desde luego, unas cuantas cosas se le dan bien a Natalia.