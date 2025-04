Archivado el caso de los becarios de ‘Malinche’; Nacho Cano reacciona

Nacho Cano fue imputado el año pasado a raíz de una supuesta contratación ilegal de inmigrantes mexicanos para el musical ‘Malinche’. Este se enfrentaba a dos delitos, contra los derechos de los trabajadores y a favor de la inmigración ilegal. Hoy, la investigación ha quedado archivada por la Audiencia Provincial de Madrid.

El organismo ha concluido que Cano no introdujo de forma clandestina a sus becarios para trabajar en el musical, como se podía creer en un principio. El tribunal aclara que ordenar a los becarios que entren en España como turistas y no como estudiantes o trabajadores está dentro de la normalidad: «Es un procedimiento no poco común asumido por la normativa de la Unión Europea».

Por lo tanto, estaría permitido «entrar como turista sin necesidad de visado» y «solicitar el visado para estudiantes» una vez dentro del país. El auto determina que los responsables del musical «abrieron un sistema de becas de forma conjunta con la Casa de México». De esta forma, el programa de becas estaría subvencionado con dinero privado tanto por la Casa de México como por la productora del musical.

Al enterarse de la decisión del tribunal, que le libera de todo delito, Nacho Cano ha grabado un vídeo desde México en el que da sus primeras impresiones de lo ocurrido, a la vez que celebra la decisión de la Audiencia Provincial. Este agradece el «trabajo impecable» de los funcionarios envueltos en el caso.

Por supuesto, asegura no olvidarse de «este año de injusticia»:»No me voy a olvidar de esta jueza, que le voy a meter una querella espectacular por lo que ha hecho, que sabe que está mal», ha jurado. Tampoco se va a olvidar de los que han hecho el «mal» por «una cuestión política», de los policías «que desmerecen al Cuerpo de Policía» y de «los que todavía quedan en España con el sentido de lo que es la verdadera justicia».

Ha dedicado sus últimas palabras a «estos desgraciados que están mandando en España y que nos tienen a todos asfixiados con su corruptela»: «Ellos sí que son unos sinvergüenzas, que tenían que ir a la cárcel uno detrás de otros», concluye.

