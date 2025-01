Nacho Cano manda un «mensaje» a Pedro Sánchez tras su juicio

Nacho Cano continúa declarando como imputado tras la presunta contratación ilegal de personas inmigrantes en el musical ‘Malinche’, según informa El Mundo. Este ha negado todas las acusaciones y ha aprovechado para dirigirse directamente al presidente del Gobierno: «Tengo un mensaje para Pedro Sánchez».

«No llevé a cabo ningún montaje para traer becarios mexicanos a España», ha asegurado el exmiembro de Mecano. La comparecencia del músico ha durado una hora y media y este ha defendido que, aunque sí se trataba del máximo responsable del musical, no estaba al cargo de cuestiones administrativas y ha apuntado a una campaña política contra él.

Es por esto que, a las puertas del Juzgado, Cano ha querido dirigirse al presidente socialista: «Tú sí mereces caer. Y mereces caer porque no tienes nada que no puedas comprar. Así, a los que somos y queremos ser españoles nos quitas el dinero para dárselo a los que no quieren ser españoles, para comprar tus votos», ha asegurado ante los medios presentes.

Cano también ha mencionado a la becaria que interpuso la denuncia inicial a mediados de 2024, agregando que este proceso no va de ella «sino de algo mucho más grave». Este también ha señalado que la Moncloa va a por él por su «apoyo a Isabel Ayuso»: «Pedro Sánchez la teme, porque sabe que es la única que es capaz de sacarle de esta ecuación injusta», ha concluido.