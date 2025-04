Directo a streaming: 10 estrenos recientes que no han pasado por los cines

The Order (Justin Kurzel)

Los caminos de la distribución cinematográfica española son inescrutables. ¿Cómo es posible que un thriller que ha triunfado en el festival de Venecia, dirigido por un director tan valorado entre la cinefilia como Justin Kurzel (‘Macbeth’, ‘Nitram’) y protagonizado por dos estrellas de Hollywood como Jude Law y Nicholas Hoult, no haya encontrado distribuidora en España y haya entrado directamente a engrosar el catálogo de Prime Video? Viendo lo que se estrena cada semana, ¿de verdad esta película no tiene suficiente tirón comercial como para pasar por las salas?

‘The Order’ es un policiaco duro, áspero y violento, basado en un caso criminal real ocurrido en el noroeste de Estados Unidos en 1983, protagonizado por un grupo paramilitar supremacista (“La orden” del título). Kurzel logra un equilibrio notable entre el cine de acción más físico (los tiroteos son impresionantes), el drama personal y familiar (los personajes están perfilados con gran precisión, con un Jude Law extraordinario en el papel de un agente del FBI bastante chungo), y la descripción del contexto político, con evidentes resonancias contemporáneas. Un duelo casi de western, con una potencia visual y narrativa arrolladora. Imprescindible para quienes disfrutan de la relectura del género que están llevando a cabo cineastas como S. Craig Zahler o Taylor Sheridan. 8’7

Dónde verla: Prime Video

The Last Stop in Yuma County (Francis Galluppi)

Otra maravilla del thriller. En este caso, se trata de una pequeña pieza de cámara, un modesto debut rodado en apenas un par de escenarios y con una veintena de actores (encabezados por el también director Jim Cummings), que funciona extraordinariamente bien gracias a un guion ingeniosísimo, un manejo excepcional de la tensión dramática y una puesta en escena enormemente eficaz, a la que no le sobra ni un solo plano.

Con ecos (no estruendosos) de Hitchcock, Tarantino y los hermanos Coen, ‘The Last Stop in Yuma County’ (ganadora del premio a la mejor película en la sección Òrbita de Sitges, dedicada al thriller), es un ejemplo de concisión narrativa y de habilidad para combinar distintos tonos: del humor negro a la acción criminal, pasando por el suspense psicológico. No por casualidad, Sam Raimi ha fichado a su director, Francis Galluppi, para que ruede la próxima entrega de ‘Evil Dead’, tras la que va a firmar este año Sébastien Vanicek, realizador de ‘Vermin: La plaga’ (2023). 8’5

Dónde verla: Movistar+

Entre los templos (Nathan Silver)

Hasta el año pasado, cuando la Seminci organizó una retrospectiva de su obra (la mano de José Luis Cienfuegos se nota en este tipo de iniciativas), el neoyorquino Nathan Silver era prácticamente desconocido en España. Ninguno de sus nueve largometrajes se ha estrenado comercialmente y apenas se han podido ver en festivales especializados, como el barcelonés Americana Film Fest.

‘Entre los templos’ es su película más popular hasta la fecha, gracias a su recorrido en festivales (Berlín, Sundance), las nominaciones en premios indies (Independent Spirit Awards, Gotham) y la presencia de intérpretes conocidos: el “chico Anderson” Jason Schwartzman y la veterana Carol Kane, un icono del Nuevo Hollywood de los años setenta (‘Tarde de perros’, ‘Annie Hall’), con el que la película de Silver comparte más de un punto en común. ‘Entre los templos’ es una divertidísima y heterodoxa comedia romántica protagonizada por personajes grises y deprimidos: un cantor de sinagoga viudo que ha perdido la voz y una profesora de música jubilada que busca un horizonte vital en la religión. Una suerte de screwball comedy esquinada con un trasfondo de drama existencialista, que supone una puerta de entrada perfecta al particular universo de un cineasta que, poco a poco, empieza a recibir el reconocimiento que merece. 8’3.

Dónde verla: Movistar+, Prime Video, AppleTV+, RakutenTV

The Rapture (Iris Kaltenbäck)

Ha sido uno de los debuts más aplaudidos del año pasado en Francia. Premiada en Cannes y nominada en los premios Cesar, ‘The Rapture’ es un drama psicológico sobre la maternidad, sobre cómo afecta el nacimiento de un hijo en una relación de amistad, inspirado en un caso real. La historia de una pequeña mentira que se va haciendo cada vez más grande, a medida que la protagonista, una comadrona con problemas sentimentales, va añadiendo capas y capas a su engaño hasta verse atrapada en él. Una huida hacia adelante con consecuencias fatales.

La cineasta Iris Kaltenbäck construye un personaje extraordinario, lleno de matices y complejidad psicológica. Este es el principal interés de la película: no juzgar al personaje sino comprenderlo; explicar cómo una persona “normal” puede llegar a hacer algo así; mostrar los mecanismos psíquicos y emocionales que pueden empujar a alguien a comportarse de esa manera. Y Kaltenbäck lo hace de forma excepcional, demostrando tener un enorme control del ritmo narrativo y la tensión dramática. Una joya de una directora a seguir muy de cerca. 8

Dónde verla: Filmin

Fremont (Babak Jalali)

Ha sido uno de los descubrimientos más estimulantes del cine reciente. Una película estadounidense verdaderamente indie (ganó el premio John Cassavetes a la mejor película con presupuesto inferior a 500.000 dólares), de un director, Babak Jalali, muy premiado en festivales (Rotterdam, Karlovy Vary) pero muy poco distribuido internacionalmente (en España no se ha estrenado nada, ni siquiera en plataformas).

Su inesperada nominación en los British Independent Film Awards, junto a pesos pesados como ‘Anatomía de una caída’, ‘Fallen Leaves’ y ‘Vidas pasadas’, le ha proporcionado una visibilidad (también impulsada por la presencia de Jeremy Allen White) que no había tenido hasta ahora. Por medio de una puesta en escena muy despojada, influida por el primer Jim Jarmusch, ‘Fremont’ narra una melancólica historia de soledades y desarraigo, protagonizada por una traductora afgana que trabaja en una fábrica de galletas de la suerte tras haber huido de los talibanes. 8’3

Dónde verla: Movistar+, Filmin, AppleTV+, RakutenTV

Gasoline Rainbow (Bill y Turner Ross)

Los hermanos Ross llevan más de una década realizando documentales y acumulando premios. Con su primer largometraje de ficción han optado por una narración híbrida, estrategia que ya habían explorado en la anterior ‘Bloody Nose, Empty Pockets’ (2020). ‘Gasoline Rainbow’ narra el viaje que emprenden cinco adolescentes de un pequeño pueblo de Oregón, recién graduados en secundaria, hasta la costa del Pacífico, en la desembocadura del rio Columbia, donde se va a celebrar un fiestorro.

Sobre ese mínimo andamiaje dramático, los directores construyen una melancólica y poética road movie juvenil, donde la realidad se va filtrando en la ficción de forma parecida a como ocurría en ‘Quien lo impide’ (2021) de David Trueba. La película avanza como un diario audiovisual: vemos a los protagonistas (actores no profesionales) en su trayecto y escuchamos, a través de una voz en off, sus reflexiones más personales. El resultado es un tierno y emotivo coming of age, cuyos referentes estéticos son más noventeros que contemporáneos: Gus Van Sant, Gregg Araki, Larry Clark, las primeras fotografías de Ryan McGinley, la cultura skate… 8’5.

Dónde verla: MUBI

La venus de plata (Héléna Klotz)

El segundo largometraje de Héléna Klotz, cineasta que se dio a conocer (aparte de por ser hija del director Nicolas Klotz) con la prometedora ‘La edad atómica’ (2012), es un notable drama de formación, un coming of age ambientado en el mundo de las finanzas y el trading.

Protagonizada por Niels Schneider (‘Golpe de suerte’, ‘Sangre y dinero’) y la estrella del pop francés Pomme (Claire Pommet, en su debut como actriz), ‘La venus de plata’ se puede ver como una mezcla, en clave femenina, juvenil y tardocapitalista, de ‘Wall Street’ (1987) y ‘Martin Eden’ (2019). Un relato visualmente hipnótico de arribismo, deserciones de clase y paso a la madurez, protagonizado por una aspirante a “loba de Wall Sreet” caracterizada por su aspecto andrógino, talento para las finanzas y una fuerza de voluntad tan férrea como despiadada. La película fue la ganadora del Atlàntida Mallorca Film Fest 2024. 7’9

Dónde verla: Filmin

¡Linda quiere pollo! (Chiara Malta, Sébastien Laudenbach)

No es fácil sacudirse el dominio estilístico impuesto por Disney y Japón en la animación dirigida a todos los públicos. Salirse de esos patrones gráficos conlleva un riesgo comercial que no todos están dispuestos a asumir. Por eso es una gran noticia que una película tan a contracorriente, desde el punto de vista formal, como ‘¡Linda quiere pollo!’ se haya estrenado en Francia y vaya a tener vida más allá de los festivales (arrasó en Annecy y fue la principal rival de la española ‘Robot Dreams’ en los Premios del Cine Europeo).

Dirigida por Chiara Malta y el animador Sébastien Laudenbach (conocido por ‘La jeune fille sans mains’), la película es una encantadora comedia musical llena de ternura, humor alocado, rebeldía infantil y unas estupendas canciones compuestas por Clément Ducol, autor de la banda sonora de ‘Emilia Pérez’ junto a su pareja Camille. Todo ello articulado a través de un estilo de animación brillante, con una utilización muy creativa y simbólica del dibujo y el color. 7’5.

Dónde verla: Movistar+

Banda sonora para un golpe de estado (Johan Grimonprez)

En 1961, el presidente del Congo, Patrice Lumumba, fue asesinado durante un golpe de Estado promovido por Bélgica y la CIA. Su muerte tuvo un gran impacto a nivel mundial, particularmente entre el activismo afroamericano, para el cual el líder congoleño se había convertido en un símbolo de la lucha contra el colonialismo y el racismo. El crimen llevó a los músicos Abbey Lincoln y Max Roach a irrumpir en una sesión de la ONU como señal de protesta.

Partiendo de ese suceso, el documental ‘Banda sonora para un golpe de estado’ disecciona el complot para matar a Lumumba en forma de ensayo visual y sonoro. El cineasta belga Johan Grimonprez (nominado al Oscar por este trabajo) explora la relación entre el colonialismo, el capitalismo y los movimientos de resistencia negra de los años 60. Y lo hace de forma más poética que histórica, a través de un brillante montaje de imágenes de archivo y actuaciones de grandes nombres del jazz como Nina Simone, Louis Armstrong o Thelonious Monk. Quizás le sobre algo de metraje (dura dos horas y media), pero el experimento es tan audaz como deslumbrante. 7.

Dónde verla: Filmin

Lynch/Oz (Alexandre O. Philippe)

Alexandre O. Philippe lleva dos décadas realizando documentales sobre cine desde enfoques bastante originales. Su película más conocida, ‘78/52: La escena que cambió el cine’ (2017), se centraba en analizar una única secuencia: los 52 planos de la célebre escena de la ducha de ‘Psicosis’ (1960). Coincidiendo con el fallecimiento de David Lynch -y a la espera de que alguna plataforma estrene su último trabajo, ‘Chain Reactions’, sobre el impacto que tuvo ‘La matanza de Texas’ (1974) en la historia del género de terror- qué mejor momento para recuperar otro de sus documentales más celebrados: ‘Lynch/Oz’, sobre la decisiva influencia que tuvo el clásico ‘El mago de Oz’ (1939) en el universo creativo del genio de Montana.

La crítica de Los Angeles Times Amy Nicholson, el también documentalista de cine Rodney Ascher (‘Habitación 237’) y los cineastas John Waters, Karyn Kusama (‘La invitación’), David Lowery (‘A Ghost Story’) y la dupla Justin Benson, Aaron Moorhead (‘El infinito’) son los comentaristas que analizan la obra de Lynch y trazan sus vínculos con la película que encumbró a Judy Garland. Aunque a veces coinciden en sus interpretaciones y resulta algo reiterativo, este ensayo visual ofrece un ejercicio fascinante de análisis fílmico, que no solo ilumina nuevas capas en la obra de Lynch, sino que también invita a reconsiderar ‘El mago de Oz’ como una de las grandes fuentes mitológicas del cine contemporáneo. 7.

Dónde verla: Filmin