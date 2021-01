Por si te las perdiste: 5 estrenos de 2020 para ver en plataformas

La sorpresa indie de la temporada, la película “pedófila” de Netflix, un oscurísimo drama psicológico nórdico, una historia de amor muy, muy marciana, y la comedia más triste del año. 5 peliculones estrenados el año pasado en plataformas que han pasado un poco desapercibidos.

Sound of Metal (Darius Marder)

Ha hecho menos ruido que el estreno de la última de Sofia Coppola (‘On the Rocks’, en Apple TV+), pero ‘Sound of Metal’ merece un buen redoble de tambor (no tanto la de Coppola, aunque no está mal). El debut en el largometraje de Darius Marder (guionista de ‘Cruce de caminos’ y de la próxima de Derek Cianfrance, ‘Empire of the Summer Moon’) es una de las sorpresas indie de este año, un fabuloso drama sobre un batería de doom metal que comienza a quedarse sordo. Gracias a un extraordinario diseño de sonido (a cargo del ingeniero Nicolas Becker, que ha trabajado en títulos como ‘Gravity’ o ‘La llegada’) y a la impresionante interpretación del británico Riz Ahmed (promete arrasar en los premios de cine independiente y ya suena para los Oscar), la película consigue transmitir perfectamente la angustia del protagonista y describir, con sensibilidad pero sin excesos melodramáticos, su difícil camino hacia la aceptación. Un camino plagado de obstáculos psicológicos, sociales y sentimentales. 8’5.

Disponible: Amazon Prime Video

Guapis (Maïmouna Doucouré)

Una de la mejores películas de 2020. De triunfar en los festivales de Sundance y Berlín, a ser linchada en las redes sociales tras su estreno en Netflix. Ese ha sido el extraño camino recorrido por el debut de la directora Maïmouna Doucouré. Tras la metedura de pata de la plataforma con el burdo cartel promocional (por el que pidió disculpas), ‘Guapis’ fue acusada de hacer apología de la pedofilia. En realidad, el filme es todo lo contrario. A través del protagonismo de una niña de once años franco-senegalesa y de familia musulmana tradicionalista, la directora construye un intenso drama, tan duro como tierno, sobre las dificultades de crecer en un entorno dominado por el choque cultural, la precariedad económica, la desatención familiar y la hipersexualización de la infancia. Es una denuncia muy incómoda porque obliga al espectador a ver a niñas perreando y haciéndose selfies obscenos, pero también muy valiente por mostrar de frente una realidad que no se debería ocultar. 8’5.

Disponible: Netflix

Reina de corazones (May el-Toukhy)

Estrenada en cines justo antes del confinamiento, ‘Reina de corazones’ (premio del público en Sundance) no tuvo el recorrido comercial que merecía. Su estreno en internet y dvd nos permite disfrutar de este intenso drama nórdico, gélido en las formas pero volcánico en su contenido, protagonizado por uno de los personajes femeninos más complejos y sugestivos vistos últimamente (interpretado de forma extraordinaria por Trine Dyrholm). En la línea del cine de Thomas Vinterberg (quien aparece mencionado en los créditos como asesor), la cineasta danesa May el-Toukhy narra una turbia historia de ambiente burgués donde el orden, el estatus y las apariencias ocultan una realidad tejida de insatisfacción, hipocresía y crueldad. Un relato lleno de secretos y claroscuros, que le sirve a la directora para reflexionar acerca del poder -su uso y abuso- y sobre la normalización social de determinadas conductas sexuales según sea la edad y el género de sus protagonistas. 8.

Disponible: Movistar+

La reina de los lagartos (Burnin’ Percebes)

Junto a ‘My Mexican Bretzel’, ‘La reina de los lagartos’ es la película española más (gozosamente) singular de este año. Tras un lustro dedicados a la (post)comedia más esquinada, subterránea y youtubera (‘Searching for Meritxell’, ‘IKEA 2’, ‘Da Suisa’), Fernando Martínez y Juan González lograron asomarse brevemente a las salas comerciales con esta comedia romántica y de ciencia ficción, rodada en celuloide (en Super-8, lo que le da una textura a medio camino entre la película casera y el underground sesentero), y con actores conocidos: Bruna Cusí, Miki Esparbé, Javier Botet… ‘La reina de los lagartos’ es una encantadora historia de amor entre una madre soltera y un amante muy peculiar. Un tierno romance veraniego tan heterodoxo como sus influencias: ‘E.T. el extraterrestre’, los reptilianos de ‘V’, el cine de Ulrich Seidl, los kaiju-eiga cutres, e incluso el ‘Monte de Piedad’ de La Bien Querida. 7’5.

Disponible: Filmin

Thunder Road (Jim Cummings)

Otro estreno que pasó completamente desapercibido. En 2016, un desconocido Jim Cummings ganó el premio al mejor cortometraje en el festival de Sundance con ‘Thunder Road’, una obra maestra del posthumor. Partiendo de ese corto, un discurso fúnebre en plano-secuencia tan hilarante como patético, tan conmovedor como incómodo, Cummings ha realizado (y escrito, editado, musicado y protagonizado) un largometraje con el mismo título. ‘Thunder Road’, que hace referencia a la canción de Bruce Springsteen, es un retrato tragicómico de un policía de pueblo depresivo y con dificultades para relacionarse en sociedad. A través de la narración de sus problemas laborales, sentimentales y de dicción, Cummings despliega una enorme variedad de registros dramáticos y cómicos. No todos funcionan igual de bien. Pero tiene tantos de genialidad que no importa que el conjunto sea algo irregular. Cummings tiene nueva película: ‘The Wolf of Snow Hollow’, una mezcla de terror y humor con hombres lobo que promete muchísimo. 7’5.

Disponible: Movistar+