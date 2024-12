Billie Eilish rescata ‘i love you’ en su primer Tiny Desk

Billie Eilish y Finneas están en plena gira de ‘HIT ME HARD AND SOFT’, pero se han escapado un momento para cumplir un sueño personal: grabar su propio Tiny Desk.

La cantante comenzó con dos de las canciones favoritas del público, sacadas de su último disco: ‘THE GREATEST’ y ‘L’AMOUR DE MA VIE’, a la que le da un toque más íntimo. En una de las pausas, la cantante admite que la experiencia le está resultando «estresante» por las grandes ganas que tenía de hacerlo: «Esto es tan guay. He querido hacer esto durante toda mi vida, así que estoy temblando un poco».

En la segunda mitad de la actuación, Eilish sorprende sacando del cajón de los recuerdos la que describe como «una de nuestras canciones favoritas de todas las que hemos escrito».

Se trata de ‘i love you’, directa desde el primer trabajo de Billie y Finneas, ‘WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?’: «Era la primera vez que me enamoraba y daba mucho miedo. Es raro como ese miedo nunca se va, ese miedo a caerse», cuenta Eilish. Como no podía ser de otra forma, ‘BIRDS OF A FEATHER’ es la canción elegida para terminar el set.