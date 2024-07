Laura Marling habla de maternidad en ‘Patterns in Repeat’

Laura Marling anuncia hoy que lanzará su nuevo álbum, el 8º, ‘Patterns in Repeat’, el 25 de octubre. Además, ya puede escucharse el primer single ‘Patterns’. Por si os pilla por allí, Laura tocará en dos residencias íntimas en vivo tanto en Londres como en Nueva York. Las residencias abarcan cuatro noches en la Hackney Church de Londres los días 29, 30, 1 y 2 de noviembre y dos noches en Nueva York los días 11 y 12 de noviembre en el Bowery Ballroom. Os dejamos con la nota de prensa oficial, el tracklist y el bello y acústico single:

«‘Patterns in Repeat’ fue escrito, grabado y producido por Laura en el estudio de su casa en Londres. Si el aclamado ‘Song For Our Daughter’ de 2020 se escribió en sentido figurado y desde la perspectiva de escribir para y sobre una hija ficticia, Patterns in Repeat se escribió después del nacimiento de su hija en 2023 y encuentra a Laura reflexionando sobre los patrones en juego en la constelación de una familia. Las canciones se basan en un momento muy específico y revelador de su vida, profundizando en su análisis de las ideas y comportamientos que soportamos a través de la familia a lo largo de generaciones.

El disco fue grabado casi en su totalidad en el estudio de la casa de Marling y coproducido por Dom Monks, con la ayuda adicional del maestro de cuerdas Rob Moose, y refleja no solo la intimidad metafórica del contenido del disco, sino también una intimidad puramente circunstancial, con su hija a menudo junto a Laura en estas sesiones de grabación».

Y esto dice ella misma: “A lo largo de nueve meses, me preparé felizmente para el hecho de que mi vida como compositora quedaría en suspenso mientras me adaptaba a la vida como madre primeriza. Qué feliz me sentí entonces al descubrir que durante los primeros meses de vida de un bebé, puedes hacerlo mecer en una hamaca y tocar la guitarra todo el día. Por primera vez en mi vida, pude mirar a los ojos de otro ser humano mientras escribía. Por supuesto, los nuevos padres sienten que han descubierto ese sentimiento, uno de los mejores que la vida tiene para ofrecer, el de mirar a los ojos de su hijo y sentir la enormidad del panorama en su conjunto, la enormidad de una vida precaria, celestial, frágil y extraordinaria, ocupando su lugar entre la constelación comparativamente banal de una familia. Esta constelación banal parece haber dominado la escritura de Patterns in Repeat: el drama de la esfera doméstica, los frágiles hilos que unen a una familia, las buenas intenciones que guardamos para nuestra progenie y las muchas y variadas formas en que se pierden en el tiempo. Tanta complejidad en lo banal, lo enjaulado, lo cotidiano.

A mis 34 años, de los que he ocupado 15 años y 8 álbumes a las canciones, no puedo obviar el hecho de que cada disco ha servido como un capítulo de mi vida con marca de tiempo (aunque algunos han parecido más bien un premonición). Ahora, aquí estamos, siguiendo a una joven que pasó desesperadamente tratando de entender lo que es ser mujer, estoy en la cima de la colina, con una perspectiva enorme y completamente nueva rodeándome”».

01 Child of Mine

02 Patterns

03 Your Girl

04 No One’s Gonna Love You Like I Can

05 The Shadows

06 Interlude

07 Caroline

08 Looking Back

09 Lullaby

10 Patterns in Repeat