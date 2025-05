Miley Cyrus se acerca a Carole King en ‘More to Lose’

Este mismo mes, el día 30, tendremos nuevo disco de Miley Cyrus. Conocemos ya tres canciones de ‘Something Beautiful’, de las cuales el single principal es ‘End of the World‘, un tema que no ha entusiasmado especialmente a la audiencia.

Mientras ‘Prelude’ era claramente una intro para el álbum y ‘Something Beautiful’ es reminiscente de sus colaboraciones extravagantes con Flaming Lips; ahora averiguamos cómo suena un cuarto tema, también muy diferente: ‘More to Lose’.

- Publicidad -

En un evento para fans y amigos, «también para un par de ex», Miley Cyrus ha estrenado esta balada al piano. Adele, o más bien, Carole King, parece la inspiración de este tema que Miley presenta con humor y toda la complicidad de su público.

La letra parece versar sobre malentendidos, desencuentros o una magia que se ha esfumado, con un estribillo que dice: «sigo aquí cuando el éxtasis ya está lejos, rezo para que vuelva, pero no vale la pena / dijiste que ojalá fuera verdad, supe que algún día habría que elegir, supe que algún día harías lo que yo no puedo / solo pensé que teníamos mucho [más] que perder».