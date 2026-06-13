Evanescence / Sanctuary

La historia de Evanescence está repleta de turbulencias. Desde la fama lograda con ‘Fallen’ (2003), la banda ha estado constantemente sometida a crisis internas que, para bien o para mal, han ido marcando su destino. Tras ese trabajo, el co-fundador y guitarrista Ben Moody dejó la formación abruptamente por diferencias creativas con la cantante y su entonces pareja sentimental Amy Lee. En los años posteriores, otros miembros de la banda fueron saliendo y entrando, mientras se enfrentaban a disputas con la discográfica, que buscaban un sonido más comercial para ellos y quienes llegaron a descartar casi al completo las producciones originales de su disco homónimo en 2011.

Eso explica los larguísimos hiatos entre proyectos, especialmente los 10 años entre aquel álbum y ‘The Bitter Truth’ (2021). En esta ocasión, el grupo parece haber encontrado al fin cierta estabilidad, por lo que el sucesor de este último no se ha hecho tanto de rogar. ‘Sanctuary’ es un regreso más que competente, que en ocasiones, incluso ofrece los momentos más inspirados de la banda en más de una década.

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Por supuesto, no es una reinvención: a estas alturas, Evanescence es un género en sí mismo. En más de un cuarto de siglo, el grupo de Little Rock ha ido puliendo un estilo tan reconocible que no se puede asociar a nadie más. En ‘Sanctuary’ no faltan las grandes instrumentaciones metal, los épicos pasajes cinematográficos conducidos por la expresiva y bellísima voz de Amy Lee o la balada a piano de rigor. Estamos en territorio conocido, pero más a gusto en él de lo que nos habíamos sentido en los últimos tiempos.

Esto se debe a un buen puñado de canciones muy bien construidas, como ‘Beautiful Lie’, que arranca el proyecto con energía, apoyándose en una percusión agresiva, o en ‘Tell Me When You’ve Had Enough’ , que cuenta con una producción más creativa, con oscuros riffs de bajo y guitarra. Ambos temas tratan, de una manera u otra, sobre la búsqueda de la verdad en tiempos en los que la desinformación y la división social y política la están emborronando cada vez más. ‘Who Will You Follow’ abarca esto de forma aún más directa. Es Evanescence en estado puro, aunando todo lo que tan bien saben hacer: atmósferas densas e industriales, denuncia social y una interpretación vocal que arrasa con todo.

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‘Afterlife’, originalmente publicada como sencillo promocional del anime ‘Devil May Cry’, es otro de los puntos más álgidos que ha dejado la banda en mucho tiempo. Pese a que su objetivo en un principio fuera otro, su inclusión en el disco lo evidencia: era demasiado buena para dejarla fuera. Sobre todo, gracias a un estribillo que es pura épica, en el que no solo brilla Amy Lee, sino también todos sus músicos. Algo parecido puede decirse de ‘Sanctuary’, una canción que podría pertenecer a cualquier disco de la banda, pero qué importa si la pasión que transmite sigue siendo tan eficaz.

La parte baja de la secuencia está algo más desequilibrada. ‘How Do I Heal’ es un bonito número a piano donde, cómo no, Lee luce su impresionante talento vocal. Es un gusto escucharla siempre, aunque a la canción le hubiera venido bien algo más de trabajo compositivo, pues da la sensación de que no termina de explotar su potencial. Algo parecido sucede con la otra balada, ‘Forever Without You’, que más allá de la admiración hacia su cantante, no hay mucho más donde rascar.

‘About Us’ es más estimulante y probablemente lo más pop que ha firmado la banda en esta era. También dan cierto protagonismo a pequeñas dosis electrónicas en ‘Calm Down’, que tiene el mérito de intentar algo diferente, aunque no llegue realmente a tener un gran impacto. En ese sentido, es mucho más efectiva ‘Self Destruct’, que juega con una percusión tensa hasta romper con una inesperada sección de cuerdas.

Pese a perder fuelle al final y a que las canciones nunca lleguen a ser lo memorables que eran en ‘Fallen’ o ‘The Open Door’, ‘Sanctuary’ funciona. Tras unos cuantos años dando palos de ciego, Evanescence han recuperado parte de su magia, y lo han hecho tomando una vía tan segura como efectiva: copiando a la mejor versión de sí mismos.