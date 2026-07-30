Nia Archives / Emotional Junglist

Nia Archives lograba con su debut ‘Silence Is Loud’ (2024) ser una de las pocas artistas en llevar el jungle a las nominaciones del Mercury Prize. Seguidora de Goldie y Roni Size, que ganaba el premio en 1997 por ‘New Forms’ junto a Reprazent, la artista se ha sumergido en ese tipo de beats que triunfaban antes de su mismo nacimiento, el cual se produjo en septiembre de 1999.

Su segundo álbum ‘Emotional Junglist’ es fiel a su estilo, como detectamos en singles como ‘Danger’, un deletreo a toda hostia que explora la sexualidad y los límites del amor tóxico; o ‘Vertical‘, una de sus producciones más directas, sobre el anhelo de volver a acostarte con alguien. «It’s an obsession / You open heaven», canturrea en uno de sus estribillos más memorables.

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También hay que hablar de la primera vez en su carrera que ha realizado una colaboración para un álbum. Jorja Smith aparece en la exitosa ‘Get Me Down’ después de que ambas coincidieran en un remix de ‘Little Things’. A esa altura del álbum son más importantes las ambientaciones, las recreaciones de una atmósfera, y lo digo para muy bien, como prueba el buen resultado de una celestial ‘Train of Thought’ que podría haber firmado FKA twigs.

La esencia de Nia Archives está ahí, aunque cada vez es más noticia lo bien que se desenvuelve en otros géneros. Muchos son primos hermanos, casi todas sus referencias son 100% British. ‘This Could Be…’ es una de sus canciones más monas, como también lo es ‘Dance With Me 2nite’, temas en los que aflora su fe en el amor… y un timbre muy Lily Allen.

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Donde Nia Archives ha terminado de conquistarme es en la honestidad con la que ha hablado de sus influencias en el «track by track» para Apple Music. Mientras otros artistas niegan escuchar otra música (mienten… o ellos se lo pierden), ella constantemente referencia sus gustos. «Esta me ha quedado muy The Streets», dice sobre ‘Feelingz Go Numb’. «Esta quería que fuera un poco Happy Mondays», dice sobre ‘Around the Bend’. «Esta es más Pulp», dice sobre ‘This Could Be…’. «Esta tiene la energía de Fugees», dice sobre ‘Almost Always’. «Esta es onda Joy Division», dice sobre ‘Lovers Grief’. Y así con prácticamente todas.

Podría ser el modo en que ha hecho el trabajo sucio para los periodistas musicales, o podría ser el modo en que se ha acordado varias veces de mencionar a Saint Etienne como influencia (‘Vertical’, ‘Train of Thought’), algo muy poco habitual, por desgracia. Pero no. Al final lo mejor es lo bien que ha construido las canciones. Cómo la guitarra trotona y los teclados de ‘This Could Me…’ transmiten el optimismo de la letra, cómo ‘Dance With Me 2nite’ cuenta algo parecido pero desde un día más melancólico, o cómo el disco sabe cerrarse con un bop como ‘Boys In Blue’. Quería despedirse con algo festivalero y quién mejor que James Ford (Arctic Monkeys, Depeche Mode) para producir esa despedida de un disco que quería ser electrónico, Brit Pop e indie al mismo tiempo.