Nia Archives se inspira en Madonna, Björk… ¿y Saint Etienne? en ‘Vertical’

Nia Archives es el proyecto de la artista inglesa Dehaney Nia Lishahn Hunt, que en breve cumplirá 27 años. Su primer disco ‘Silence Is Loud’ le sirvió para hacerse un nombre en la escena dance británica, alcanzando el número 1 de la sublista de baile con ese lanzamiento o el top 40 dance con el single suelto ‘Baianá’. Entre sus influencias reconocía nombres como Goldie, Roni Size, M.I.A. o Ms Dynamite, algo que deducirías enseguida escuchando temas como ‘Forbidden Feelingz’.

Este mes nos ha llegado su segundo álbum, ‘Emotional Junglist’, que vamos a seleccionar como Disco de la Semana, dada la solidez compositiva de singles como el rockero y final ‘Boys In Blue’, pensado para festivales; o su colaboración con Jorja Smith, ‘Get Me Down’. Incluso despuntan temas que no han sido sencillo como ‘This Could Be…’

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Comenzando por el principio, escogemos como Canción del Día uno de los singles principales, en concreto el titulado ‘Vertical’. Se trata de una canción de amor llena de fuerza («tú construyes la lluvia, yo cazo huracanes»), en la que Nia Archives manifiesta que no quiere estar «vertical» sino «debajo de ti». Más claro aún: «el mundo puede esperar, quiero estar dentro de tu cama».

Si en otros temas prevalece aún el jungle que siempre tanto le ha gustado, en ‘Vertical’ se suma a esa influencia tan británica cierto aire dream pop en los teclados, que podrían haber sido aportados por Beach House. Y es que algunas canciones de Nia Archives apuntan hacia el indie más bien, mientras en tono se acerca a Lily Allen.

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En Apple Music, la propia artista ha apuntado a otras influencias en esta canción en particular: «Me inspiré de verdad en ‘Ray of Light’ de Madonna, ‘Debut’ de Björk y Saint Etienne cuando estaba escribiendo esta canción y se ha convertido en una de mis favoritas del álbum debido a su producción. Hay una atmósfera de sintetizador onírica que es como el sentimiento de tener un «crush»». A la espera de identificar a qué disco o etapa de Saint Etienne puede referirse (¿’Good Humor’?), os dejamos con este y otros de sus temazos.





