KATSEYE / WILD

Este verano se está hablando mucho de cómo las playlists y el algoritmo de Spotify están perjudicando las novedades musicales. Un porcentaje creciente de los éxitos actuales datan, no ya de años y décadas pasados, sino directamente del siglo XX. Entre ‘Creep’, ‘Wonderwall’, los hits de Michael Jackson y aquella canción de Goo Goo Dolls del año de la polca, ha sido un soplo de aire fresco encontrarse en el Top Global de Spotify distintas canciones de KATSEYE, la formación resultante del reality ‘Dream Academy’.

Cuando el grupo aún era un sexteto, sorprendieron con la producción arisca e hyper pop de ‘Gnarly’, con un sonido extremo que, en el mainstream, apenas Charli XCX y Rosalía se atrevieron alguna vez a rozar. En el mismo segundo EP ‘BEAUTIFUL CHAOS’ de 2025 incluyeron su hit ‘Gabriela’ y la melosa ‘Gameboy‘, y ahora publican un tercer EP, en medio de noticias algo convulsas.

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‘WILD’ llega al mercado después de que Manon haya abandonado la formación, y de que Sophia Laforteza se haya retirado durante un tiempo por problemas de salud mental. Hay quien habla de la necesidad de parar, y hay quien cree que los grupos de este tipo tienen tantos miembros para que cuando fallen un par, se pueda seguir adelante (ver portada del EP). Sea como fuere, las producciones no fallan por el momento.

Encabeza ‘PINKY UP‘, el tema que han paseado por ceremonias de premios, y que es su típica canción impredecible y cambiante, que ellas han denominado «punk», con restos de hyper pop y una letra 100% delirante en su aproximación filosófica: «No sé nada, como Sócrates, la única sabiduría verdadera está en saber que no sabes nada». Desconociendo también las leyes de la mesura y la sutileza, su último single es una fumada llamada ‘Hootie Frutti’ inspirada en ‘I’m a Slave 4 U’ de Britney, a la que solo Pitchfork podía buscar un significado profundo.

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Se ha abierto camino en listas esa ‘ANIMAL’ co-escrita por Ed Sheeran -le intuimos en el bonito drop acústico del estribillo-, pero la verdadera joya de la corona es ‘Bel Air’. Estamos ante el desarrollo de una maqueta que Charli XCX descartó para ‘SUCKER‘ y que ha estado 10 años dando vueltas por las redes. Aquí suena etérea, flotante y evocadora, algo que podría viralizarse hoy o en el TikTok que haya en 2046. Daniela, Lara, Megan y Yoonchae ya están defendiendo el potencial melódico del estribillo en todo su esplendor en las redes sociales, y otro hit -el enésimo- podría estar en ciernes.

Únicamente flojea ‘That Way’, que parece tener ese tipo de ritmos de Pharrell que le valieron una denuncia de los herederos de Marvin Gaye; y lo que es peor, se hace larga sin llegar a los 3 minutos. Por lo demás, en cuanto a hits, KATSEYE, de momento, siguen sirviendo.