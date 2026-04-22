KATSEYE sirven rave y melodía contra el mundo en ‘PINKY UP’

KATSEYE han regresado con otro himno al TDAH, mezclando pop melódico y electrónica ravera de forma indiscriminada en el mismo tema. Sin embargo, puede que en este sentido ‘PINKY UP’ sea uno de sus mayores aciertos. Es la Canción del Día.

‘PINKY UP’ se sitúa justo en el ‘sweet spot’ entre ‘Gnarly’ y ‘Gabriela’, ofreciendo tanto hype y agresividad como grandes melodías. Sophia asegura que la canción tiene inspiración del punk. Sin embargo, más que por la parte de quemarlo todo, ‘PINKY UP’ trata sobre pegarse la gran vida y que todo te importe una mierda.

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Así, Megan canta en las primeras líneas sobre el fin del mundo y cómo se va a enrollar «con mis mejores nuevas amigas». Quiere «vivir a lo grande, justo antes de que todo arda». Más adelante, Daniela rapea sobre ir contra el mundo «moviendo el culo en el parking» y continúan con la idea de dejarse llevar referenciando al mismísimo Sócrates: «Como que no sé nada, como Sócrates». Acto seguido, lo citan literalmente: «La única sabiduría verdadera es saber que no sabes nada».

Sin embargo, justo cuando la canción se pone más machacona y salvaje en su estribillo, KATSEYE se centra en un símbolo de etiqueta del siglo 19: el meñique levantado. Es una yuxtaposición muy divertida que alcanza su nivel más alto en los últimos segundos del tema, que se convierte en una rave de verdad.

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‘PINKY UP’ se trata de la primera canción del grupo sin Manon Bannerman. Todo parece indicar que ha habido drama, después de que se filtraran unos clips de la coreografía en la que esta aparecía metida en una máquina de ganchos. Esta escena también aparece en el vídeo oficial, pero está protagonizada por Daniela. No es la única razón por la que los fans se han sentido decepcionados con el videoclip.

«Sabes que es malo cuando ni siquiera lo están alabando los comentarios más votados», se puede leer en YouTube. Además de no tener demasiada cohesión entre escenas, hay al menos dos interrupciones que solo se deben a publicidad encubierta. Al final, merece mucho más la pena el videoclip dedicado a la coreografía, mucho más entretenido, sin parones y prácticamente con la misma estética que el original.