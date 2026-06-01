Fangoria desaparecen de listas tras 4 semanas; entra Maria Arnal

Quevedo mantiene el número 1 en España por 5ª semana consecutiva con el excelente ‘El Baifo‘, aunque Bad Bunny aprieta subiendo al 2 con ‘Debí tirar más fotos’. En puntos, Benito tiene la subida más fuerte de la semana coincidiendo con sus 12 conciertos en España. ¿Subirá al puesto 1 la semana que viene? Apostamos a que sí tras actuar delante de 600.000 personas.

Fangoria han desaparecido del top 100 de discos después de tan sólo 4 semanas de permanencia. ‘La verdad o la imaginación‘ no solo es su primer disco que no logra ser número 1 en 20 años, sino que es el que más rápido ha caído. ‘Cuatricromía’ aguantó 67 semanas en lista según la base de datos de acharts. ‘Canciones para robots románticos’, incluso más: 77 semanas. Es decir, triunfaron durante más de un año. Incluso el más irregular ‘Absolutamente’ aguantó 16 semanas. Para encontrar un disco de Fangoria que durara tan poco en listas como el nuevo hay que retrotraerse a la era Subterfuge, cuando sus álbumes funcionaron más bien a modo de «sleeprs». Así ha sido el «chart run» de sus últimos discos en España durante el primer mes:

Absolutamente: 1-5-12-30-47

Cuatricromía: 1-2-5-14-17

Canciones para robots: 1-1-4-9-10

La verdad o la imaginación: 3-30-57-95-x

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La sorpresa agradable es la llegada de ‘Ama’ de María Arnal a la lista. Llega exactamente al puesto 62 varios meses después de su edición. La razón es que acaba de publicarse al fin su edición vinilo, que entra al top 7 en la sublista de LP’s.

La entrada más fuerte en verdad es la de Nil Moliner, que llega al puesto 4 con ‘Nexo’. D. Valentino es top 6 con ‘Baby’ y hay una tercera entrada en el top 10: Los Diozes llegan al puesto 8 con ‘Mesón Masón’.

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Otras entradas de la semana son las de Álvaro Díaz con ‘Omakase’ (13), Abhur con ‘Ultraswan’ (19), SFDK con ‘2001 odisea en el lodo’ e ‘Ilegales: 40 aniversario’ (85).







