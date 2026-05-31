Dua Lipa y Callum Turner se casan en Londres: fotos

Dua Lipa y Callum Turner se han casado este domingo 31 de mayo en una ceremonia íntima, de la que la prensa se ha enterado el mismo día, celebrada en el Old Marylebone Town Hall de Londres, rodeados de un reducido grupo de familiares y amigos.

La noticia llega casi un año después de que la artista anunciara su compromiso en junio de 2025, confirmando una relación que se rumoreaba desde finales del año anterior.

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The Sun, el tabloide que ha dado la exclusiva, informa de que la boda se ha celebrado con confeti a la salida de los recién casados, que han abandonado el lugar en un coche negro. Vogue aporta detalles sobre el vestuario: Dua Lipa, epítome de glamur, ha apostado por un look nupcial de Schiaparelli con traje blanco, sombrero y guantes, mientras que Turner ha elegido un traje azul marino clásico.

La pareja estaría ya preparando una segunda celebración en Palermo, Italia, según apunta la prensa británica, algo que no sorprende a quienes siguen de cerca a Dua Lipa, la “vacanza queen” en sus propias palabras.

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Dua Lipa se encuentra preparando su próximo álbum de estudio, el cuarto, que será ya su primer disco tras su matrimonio.