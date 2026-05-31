Ariana Grande debuta en top 1 global, pero polariza como nunca

Ariana Grande ha entrado directamente en el número 1 del global de Spotify con ‘hate that i made you love me‘, su nuevo single aparentemente dirigido a la sección más tóxica de sus fans: “¿Tengo la culpa de que me hayáis dado vuestro corazón? No lo creo”, canta en un verso.

Con 8,78 millones de reproducciones en su primer día, ‘hate that i made you love me’ arranca con una cifra inferior a la de ‘yes, and?‘, que marcó 11,2 millones, pero superior a la de ‘positions’, que registró 7,6 millones. En cualquier caso, hay que tener en cuenta el aumento de suscriptores en la plataforma durante el último lustro: ‘thank u, next‘ alcanzó los 6,1 millones en su primer día y se consideró el mejor debut de su carrera y todo un fenómeno.

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A la espera de descubrir la longevidad de ‘hate that i made you love me’, una vez pasado el hype que tanto influye en las escuchas del primer día, ningún otro single de Grande ha dividido tanto a fans, público y también a los medios. Medios como como Daily Mail han titulado categóricamente que los fans “odian” la canción y han recopilado reacciones negativas, intentando construir una narrativa de backlash que ignora la corriente de opiniones positivas o, como mínimo, ambivalentes. Vulture, por su lado, ha declarado el single «uno de los peores» de su carrera.

Grande, no se sabe si ignorando las críticas o reaccionando a ellas, ha compartido una sucesión de reacciones positivas a la canción por parte de fans, tiktokers e influencers, algunas visiblemente sobreactuadas, quizá para contrarrestar el supuesto aluvión de críticas negativas, que de momento contrasta con los números iniciales, al menos en lo que respecta a la curiosidad que ha generado el tema.

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Por si sirve de algo, la valoración inicial de los lectores de JENESAISPOP en la encuesta se divide claramente entre “Me ha encantado, otro acierto” (46%, 189 votos), “Está OK!” (39%, 159 votos) y “No me ha gustado, decepción” (16%, 64 votos), lo que sugiere una recepción mayoritariamente positiva, aunque bastante dividida, con una ligera inclinación hacia las opiniones favorables. Os invitamos a comentar el tema en el foro de Ariana Grande en JENESAISPOP.

