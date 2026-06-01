Charli xcx anuncia ‘Music, Fashion, Film’ con Cale, Jacobs y Scorsese

Charli xcx se está encargando de ir avisando a sus fans sobre las expectativas que deberían tener respecto a su próximo disco, ‘Music, Fashion, Film’. Este ha sido anunciado hoy mismo junto con una portada en la que aparecen posando el músico John Cale, el diseñador Marc Jacobs y el director Martin Scorsese. Estará disponible el próximo 24 de julio.

Sabemos que ‘Music, Fashion, Film’ incluirá los singles ‘Rock Music’ y ‘SS26’, que se adentrará en el mundo del rock sintetizado y que no tendrá nada que ver con ‘BRAT’. De hecho, los dos singles ya publicados serán las dos primeras canciones del tracklist, que se compone de 11 cortes. El disco tendrá una duración de 30 minutos y 5 segundos.

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La respuesta del público a los dos singles lanzados ha sido mixta y Charli lo sabe: «He hecho un disco y es muy diferente del anterior. Me encanta, pero puede que a ti no y no pasa nada», comenta la artista en un vídeo subido a TikTok. Charli no le echará en cara a ningún fan que no le guste el nuevo disco: «Es lo que significa tener preferencias personales».

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El vídeo se ha subido a la plataforma horas después de celebrar un evento en Londres en el que la artista hizo una sesión de DJ junto a su marido, George Daniel, y en el que también mostró algún fragmento inédito que otro. Uno de los que más ha llamado la atención es el que ha sido mezclado con el remix de ‘Mean girls’ de Daniel: «Comprar unos zapatos… tarjeta rechazada», canta Charli.

Charli xcx says some fans may not like her upcoming album because of how different it is to ‘BRAT.’ pic.twitter.com/2hctTMgaxO — Pop Base (@PopBase) May 31, 2026

🚨Another new Charli xcx song was teased at the London Conversations event earlier!🖤👀 “Buy some shoes.. Card declined.” pic.twitter.com/QkD3RSqTiE — xcx source (@xcxsource) May 31, 2026