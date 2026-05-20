Charli xcx se defiende de las críticas a ‘Rock Music’

Por Gabriel Carey

Charli xcx ha recurrido a X para desahogarse de las criticas negativas a ‘Rock Music’, el primer adelanto de su próximo disco. En una serie de tweets que muchos describen como un «crash out», la artista británica expone sus razones para hacer música y cómo lidia ella con la recepción de su obra: «Si me entiendes, me entiendes y si no, pues no», ha escrito en X.

Aun inspirando un trend viral en redes sociales, Charli ha debido de notar que la recepción general a ‘Rock Music’ ha sido negativa. Hace unos días hablaba en su cuenta secundaria de Instagram de que esto le recuerda «a la conversación inicial alrededor de PC Music», a cómo el sello fue visto como «una crítica o un menosprecio a la música pop». Terminaba asegurando estar «feliz de que la gente esté soltando sus pensamientos».

Sin embargo, en su última retahíla de tweets, Charli parece estar justificándose más que otra cosa: «Solo puedo hacer lo que me parece de verdad a mí. No estoy pensado en nada más mientras lo estoy haciendo. Ni en la recepción ni en el público ni nada así. Solo en mi conexión con ello y en si se siente honesto».

En un mensaje posterior, aprobado personalmente por Jack Harlow, la artista asegura que su objetivo no es «repeler a la gente o convencerles para gustarles», antes de cambiar de tema y decir que «existir como un ser humano en 2026 es muy difícil por varias razones diferentes». Seguramente inspirada por las críticas a su single, Charli asegura que su «consuelo» es el arte, pero que «a veces ni siquiera eso se siente como algo seguro en esta época».

En el último tweet, Charli responde a un usuario que la critica por decir que lo único que le importa es el arte, pese a que luego intenta justificarse en X interactuando con comentarios negativos («Si realmente no le importa, ¿por qué decir algo?»). Esta aclara que su trabajo trata sobre «mis constantemente fluctuantes sentimientos» y que interactúa con sus críticos porque «es una parte clave de mi trabajo».

