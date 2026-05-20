Charli xcx se defiende de las críticas a ‘Rock Music’

Charli xcx ha recurrido a X para desahogarse de las criticas negativas a ‘Rock Music’, el primer adelanto de su próximo disco. En una serie de tweets que muchos describen como un «crash out», la artista británica expone sus razones para hacer música y cómo lidia ella con la recepción de su obra: «Si me entiendes, me entiendes y si no, pues no», ha escrito en X.
Aun inspirando un trend viral en redes sociales, Charli ha debido de notar que la recepción general a ‘Rock Music’ ha sido negativa. Hace unos días hablaba en su cuenta secundaria de Instagram de que esto le recuerda «a la conversación inicial alrededor de PC Music», a cómo el sello fue visto como «una crítica o un menosprecio a la música pop». Terminaba asegurando estar «feliz de que la gente esté soltando sus pensamientos».
Sin embargo, en su última retahíla de tweets, Charli parece estar justificándose más que otra cosa: «Solo puedo hacer lo que me parece de verdad a mí. No estoy pensado en nada más mientras lo estoy haciendo. Ni en la recepción ni en el público ni nada así. Solo en mi conexión con ello y en si se siente honesto».
En un mensaje posterior, aprobado personalmente por Jack Harlow, la artista asegura que su objetivo no es «repeler a la gente o convencerles para gustarles», antes de cambiar de tema y decir que «existir como un ser humano en 2026 es muy difícil por varias razones diferentes». Seguramente inspirada por las críticas a su single, Charli asegura que su «consuelo» es el arte, pero que «a veces ni siquiera eso se siente como algo seguro en esta época».
En el último tweet, Charli responde a un usuario que la critica por decir que lo único que le importa es el arte, pese a que luego intenta justificarse en X interactuando con comentarios negativos («Si realmente no le importa, ¿por qué decir algo?»). Esta aclara que su trabajo trata sobre «mis constantemente fluctuantes sentimientos» y que interactúa con sus críticos porque «es una parte clave de mi trabajo».
excited for you all to hear this new music. i can only ever make what feels true to me. i’m not thinking about anything else while i’m making it. not reception or audience or anything else. just my connection with it and whether it feels honest to me.
— Charli (@charli_xcx) May 19, 2026
if you get me, you get me and if you don’t, you don’t. and thats ok <3
— Charli (@charli_xcx) May 19, 2026
i’m not trying to repel people away or convince people into liking me. i’m doing what i feel is truthful to me. i think existing as a human being in 2026 is really hard for a multitude of different reasons. my solace is art but sometimes that doesn’t even really feel safe in this…
— Charli (@charli_xcx) May 19, 2026
my work is about my constantly fluctuating feelings. it always has been. and i engage with that because that’s a key part of what my work is about xx https://t.co/ddoffiLrCU
— Charli (@charli_xcx) May 20, 2026