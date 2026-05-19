Aqua se separan otra vez

Aqua, autores de uno de los hits más míticos de los años 90, ‘Barbie Girl’, que vivió una segunda vida en 2023 gracias al megaéxito de la película ‘Barbie’, han anunciado su separación en un emotivo comunicado en el que aseguran que prefieren poner fin a esta etapa ahora, “mientras los recuerdos siguen vivos y el amor por nuestra música, nuestra historia y entre nosotros también sigue vivo”.

La noticia llega apenas diez meses antes del 30º aniversario de ‘Barbie Girl’ y del fantástico álbum debut de Aqua, ‘Aquarium’, uno de los mejores discos de 1997. ¿Sorprenderán de repente con una gira del 30º aniversario, como hacen tantos grupos que se separan? Lo dudamos: para que eso quedara bien, quizá tendrían que haberse separado un poco antes.

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Todo fan de Aqua recordará que esta no es, ni de lejos, la primera vez que el grupo se separa. Originalmente anunciaron su ruptura en 2001, un año después del lanzamiento de su segundo disco, ‘Aquarium’. Se reunieron en 2007, publicaron un grandes éxitos en 2009 y lanzaron su tercer álbum de estudio, ‘Megalomania’, en 2011.

Tras esa etapa, el grupo volvió a entrar en un periodo de inactividad, aunque ha continuado realizando actuaciones puntuales en años posteriores. El éxito de ‘Barbie’ de Greta Gerwig los volvió a reunir, llevándolos a entrar de nuevo en las listas de éxitos y a actuar en festivales españoles como el BRAVA Madrid. Su último concierto tuvo lugar en la India el año pasado.

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“Después de muchos años increíbles, hemos decidido cerrar el capítulo de AQUA como banda en activo”, afirman los daneses en el comunicado sus tres integrantes actuales: René Dif, Søren Rasted y Lene Nystrøm. “AQUA ha sido una parte enormemente importante de nuestras vidas y, juntos, hemos tenido la oportunidad de vivir mucho más de lo que jamás nos atrevimos a soñar. Hemos viajado por el mundo innumerables veces, conocido a muchísimas personas maravillosas, cantado junto a millones de ustedes y compartido recuerdos que llevaremos con nosotros para siempre”.

‘Barbie Girl’ y su sátira de la vida artificial estadounidense se han convertido en uno de los himnos pop más perdurables de las últimas décadas. Aunque la canción fue relanzada en 2023 con un remix junto a Nicki Minaj e Ice Spice, el tema original sigue acumulando la mayor parte de las reproducciones en plataformas. Además, fue objeto de una famosa demanda por parte de Mattel que finalmente quedó en nada.

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Pero ‘Barbie Girl’ no fue el único single destacado de su repertorio, que también incluyó hitazos como ‘Doctor Jones’ o ‘Turn Back Time’, temas más infravalorados como ‘Roses Are Red’ y otros igualmente recomendables como ‘Freaky Friday’, ‘Cartoon Heroes’ o ‘Around the World’, ya contenidos en su segundo álbum, ‘Aquarium’ (2000). Aquel fue tan solo el segundo disco de su carrera, que sumaría un tercer álbum once años después, ‘Megalomania’, mientras sus integrantes se centrarían en desarrollar proyectos en solitario.

