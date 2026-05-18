Kylie Minogue confirma que habrá gira por sus 40 años de carrera

Kylie Minogue se encuentra en mitad de la gira de promoción de su próximo documental en Netflix, titulado ‘KYLIE’ y programado para su estreno el 20 de mayo. En una entrevista con The Sunday Times, se le ha escapado que está planeando hacer otra gira. Esta vez, en los escenarios.

Durante la entrevista con el medio norteamericano, le preguntaron a Kylie Minogue si tenía planes para celebrar sus 40 años de carrera, los cuales cumplirá el año que viene, con una gira. La australiana no se esperaba la pregunta, pero se achantó: «Probablemente no debería decir esto, pero sí», confirmó. En 2027 se cumplirán 40 años desde la salida de su cover de ‘The Loco-Motion’, que llegó al número 1 en Australia.

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El documental de Kylie Minogue en Netflix contará su evolución de actriz a icono musical, así como sus desafíos personales, su forma de lidiar con la presión mediática y las pérdidas personales.