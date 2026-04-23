Primer vistazo a Kylie Minogue en su documental de Netflix

Kylie Minogue será la protagonista de un nuevo documental titulado ‘KYLIE’, que repasará su dilatada carrera y su vida personal y podrá verse en Netflix en una fecha aún por anunciar.

‘KYLIE’ seguirá la evolución de Minogue desde sus inicios como actriz en la serie ‘Neighbours’ hasta convertirse en una de las figuras más influyentes del pop a nivel global: desde ‘The Loco-Motion’ hasta (esperemos) el éxito de ‘Padam Padam‘, que desafió el edadismo.

- Publicidad -

La película abordará también sus desafíos personales, presumiblemente el cáncer de mama que afrontó hace dos décadas y que la alejó de los escenarios, así como otros temas como la presión mediática y pérdidas personales.

La producción, estructurada en tres partes, ha sido dirigida por Michael Harte y contará con la propia Minogue, además de archivos personales de la artista, como vídeos caseros, fotografías inéditas y los testimonios de su hermana, Dannii Minogue, y de colaboradores como Nick Cave y Jason Donovan, entre otros.

- Publicidad -

‘KYLIE’ no es el primer documental sobre Kylie Minogue; ya en 2007 se estrenó ‘White Diamond: A Personal Portrait of Kylie Minogue’, película que retrataba la vida de Minogue durante su gira ‘Showgirl: Homecoming Tour’, que marcó su regreso a los escenarios tras superar su cáncer.