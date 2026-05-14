5 discos imprescindibles de Morrissey en solitario

Morrissey siempre ha dicho que ya está bien de hablar de los Smiths, porque su carrera en solitario ya es casi 10 veces más larga. Aunque no 10 veces mejor, el artista sí ha entregado una enorme colección de singles y también varios álbumes impecables. Sucediendo al capítulo del podcast REVELACIÓN O TIMO que dedicamos a la carrera de los Smiths, analizamos la carrera en solitario de Morrissey, en compañía de Inma García, ex Mano de Santo.

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Y es que aunque el artista no ha publicado este año ese álbum de reconciliación que anhelamos, sí le ha dado por visitarnos. Canceló en Valencia por las razones más peregrinas, pero sí hizo acto de presencia días después en Zaragoza y Sevilla y vuelve a España en julio. Morrissey actuará, si él quiere, el 25 de julio en el Poble Espanyol de Barcelona, y el 29 de julio en el Movistar Arena de Madrid.

Inma, que estuvo en Zaragoza, nos ofrece la crónica de tan reciente show que denomina como «genial», no sin antes confesar que utilizará este podcast como «terapia» por lo que ha sido la deriva de Morrissey en los últimos años. Hablamos de sus polémicas declaraciones políticas, a veces próximas a la ultraderecha, a veces amenazando con denunciar a quien sostenga que es de extrema derecha.

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Pero sobre todo nos centramos en lo musical, yendo de las bondades (y no tan bondades) del nuevo ‘Make Up Is a Lie‘ -del que apenas está interpretando 3 temas en directo- a lo mejor de su repertorio. Hablamos de todos los álbumes post-Smiths de Morrissey, pues de todos damos alguna pincelada, si bien centrándonos en 5 imprescindibles. Entre ellos, el debut ‘Viva Hate’ -quizá algo irregular, pero conteniendo sus 2 temas más señeros-, ‘Vauxhall and I’, ‘Morrissey, You Are the Quarry’… y después alguna sorpresa.

García nos confiesa que decidió ser vegetariana en un concierto de Morrissey y nos revela curiosidades como la inspiración de Morrissey en el «kitchen sink realism» («realismo de fregadero de cocina»). Por ejemplo en la obra ‘A Taste of Honey’ de Shelagh Delaney. El movimiento que retrataba el desencanto juvenil en los años 50 y 60 podría tener su paralelismo con el día de hoy.



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