Morrissey dice no a la ultraderecha, al menos

Tras años de vinculación con la derecha británica, Morrissey asegura ser «apolítico». En un nuevo comunicado en su página web, el cantante ha revelado que recientemente rechazó «cordialmente» una invitación para actuar en una conferencia del partido político Reform UK, una de las principales fuerzas de la extrema derecha en Reino Unido.

El comunicado aclaraba que Morrissey era «apolítico» y que nunca se había «afiliado a un partido político, o votado, en toda su vida». Al mismo tiempo, aseguró estar «agradecido por la invitación». En dicho evento, Nigel Farage, líder del partido, se reafirmó en su política de «parar los barcos» y «deportar a todo aquel que entre ilegalmente en nuestro país», según informa The Guardian.

En el pasado, Morrissey ha sido relacionado con la derecha a raíz de numerosos comentarios. Por ejemplo, en 2016 se refirió al propio Farage como un «educador liberal» y alguien que «obviamente sería un buen primer ministro».

Por otro lado, en 2019 también declaró su apoyo al partido de extrema derecha For Britain, disuelto en 2022: «El Reino Unido es un lugar lleno de odio y necesitamos a alguien que ponga un fin a la locura y que hable por todos», declaró refiriéndose a Anne Marie Waters, líder del partido.