Kim Petras / Detour

Ha costado, pero Kim Petras por fin es libre. Tras años sintiéndose maltratada por su discográfica, Republic Records, quienes han retrasado en innumerables ocasiones el estreno de ‘Detour’, la artista alemana (afincada en Los Ángeles desde hace una década) ha sido liberada de un contrato que cohibía su visión artística. Buena prueba de ello son esos álbumes anémicos y enormemente decepcionantes (‘Slut Pops’, ‘Feed the Beast’ y ‘Problématique’) que siguieron a sus más que prometedores comienzos, con esa ristra de fantásticos singles (‘Heart to Break’, ‘I Don’t Want It At All’, etc.), ‘Clarity’ y el proyecto de Halloween ‘Turn Off the Light’.

Por fortuna, Petras ahora toma un muy necesario desvío para volver a encauzarse en un camino mucho más interesante que el que estaba recorriendo en los últimos años. ‘Detour’, a diferencia de sus más cercanos predecesores, es 100% proteína.

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Como sucede con la mayoría de discos que merecen la pena, la artista ha dejado de intentar hacer música para triunfar en favor de hacer lo que realmente le da la gana. Y eso no es, en ningún caso, renunciar al bop, sino hacerlos bajo sus propios términos. Simplemente en la canción que abre el proyecto y que le da nombre, ya puede apreciarse a Kim pasándoselo realmente bien con su música, siendo libre. “If you do it, do it hardcore”, dice sobre una enérgica producción electropop. El tema está lleno de pausas y giros que orbitan sobre un estribillo que presenta inmejorablemente el universo digital y caótico del proyecto.

Este primer corte nos recuerda que Kim es hija del hyperpop, amadrinada por la propia SOPHIE. En ‘Detour’ rescata el género en varias ocasiones, mezclándolo con otros sonidos propios del pop de principios de los 2010s. ‘Check It’ es un buen ejemplo de esto: un caramelo, con un gancho adictivo y sintetizadores juguetones. Muy conscientemente, Petras nos deja con ganas de más, de otro “check it check it check it”, pero prefiere que vuelvas a ella después, porque ahora es el turno del futurismo de ‘Polo’, un tema nada complaciente en una primera escucha que no deja de crecer y que muestra su versión más avant-garde. En la muy divertida ‘101’, recurre a una producción ruidosa y repetitiva donde prácticamente uno puede imaginarse el sonido de las llantas derrapando mientras la canción suena a todo volumen en el altavoz de un descapotable de alta gama.

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Y es que Kim necesita la velocidad, y si no puedes alcanzarla, es tu problema. En el temazo electropop muy Charli XCX ‘Need for Speed’, ironiza sobre la fama y arremete directamente contra su antigua discográfica, a la que, según ella, solo le interesa el dinero. Igual de inmediata y efectiva es ‘I Like Ur Look’, en la que derrocha carisma. El disco termina con ‘Freak It’, una de las mejores canciones que ha firmado nunca, acompañada de un beat adrenalínico y agresivo que cuando rompe es una auténtica fiesta.

Pero no solo hay espacio para la rave en ‘Detour’, también para otros experimentos que Petras se arriesga a incluir en la secuencia y milagrosamente funcionan. Es el caso del folk elecrónico de ‘Jeep’, que suena totalmente diferente a cualquier cosa que haya hecho antes y demuestra que su desparpajo para defender sus canciones trasciende de géneros. Es mucho más polifacética de lo que cabría esperar. Algo parecido ocurre con la balada sentimental ‘Korea’, que cuenta con una de las producciones más interesantes del proyecto. Y más upbeat pero igualmente melancólica es ‘Brutalist’, en la que establece una metáfora entre el derrumbamiento de un edificio y su propia identidad, recordando los paisajes que veía cuando su familia la llevaba de pequeña al psiquiátrico y “no volvía siendo un hombre”.

Kim Petras toma la primera salida de la aburrida autopista en la que se encontraba y nos lleva por un camino alternativo muchísimo más emocionante, donde no hay límites de velocidad ni señales que interrumpan la marcha. En apenas media hora, ‘Detour’ reubica inmediatamente a la artista como una de las mejores popstars del momento.