Kim Petras trae los 2010s de vuelta en la bruta ‘Freak It’

¿Echabas de menos el sonido de Kesha en la época de ‘Warrior‘? ¿El de Nicki Minaj en ‘Starships’ o ‘Pound the Alarm’? ¿Un poquito el de Skrillex, también? ¿En otras palabras, la estruendosa vibra de ese pop-EDM que dominó la radiofórmula de los 2010s? Kim Petras trae dos tazas.

‘Freak It’ recrea el estilo del pop de la época, pero lo ofrece evolucionado gracias a la expansiva producción que Petras ha ideado junto a sus productores de confianza Margo XS, Frost Children y Nightfeeling. Es la Canción Del Día para hoy lunes.

‘Freak It’ es una de esas producciones que aturullan, y ese parece ser el objetivo de los sintetizadores electro presentes en la grabación y que engullen la canción como un monstruo hambriento. Unos sintes feroces que recuerdan al electroclash de Miss Kittin, pero también al dance-pop de Kesha y Pitbull (juntos y por separado), al brostep de Skrillex y al hyperpop de SOPHIE o Charli xcx.

El piano aporreado de ‘Freak It’ es otro matiz destacable de la canción, pero Petras equilibra la propuesta gracias a su habilidad melódica y entrega un pre-estribillo demoledor como los que sabe escribir. «Touch that, bring it all back / Lil’ Eurotrash and it’s all for me / You got it all and I want a piece», canta con una mezcla de euforia y desesperación.

‘Freak It’ es una invitación a soltarse sin inhibiciones. Esa es la esencia de la expresión que da título a la canción: Petras quiere que lo des todo -con taconazos, en tanga, ya sea en su concierto o a solas en tu casa-, que la fiesta se escuche «desde el ático de lujo hasta el sótano». ‘Freak It’ no es apta para vecinos.