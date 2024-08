Kesha, borrada de ‘Timber’; Pitbull responde

Pitbull y Kesha publicaron a finales de 2013 su single conjunto ‘Timber’, a la postre uno de los mayores éxitos de 2014 -el 10º- y de las carreras de ambos. ‘Timber’ alcanzó el número 1 de las listas de éxitos oficiales en más de una quincena de países, entre ellos Estados Unidos y Reino Unido, y a día de hoy supera los mil millones y medio de reproducciones en Spotify. Es, de hecho, la canción más escuchada de las carreras de Pitbull y Kesha, por encima de ‘Time of Our Lives’ y ‘Tik Tok’, respectivamente.

Diez años después, a los fans de Kesha no les ha gustado nada que el nombre de Kesha haya desaparecido del título del vídeo de ‘Timber’ en Youtube, misteriosamente (en Spotify y otras plataformas no se ha modificado la información). Solo el nombre de Pitbull figura ahora como artista en el vídeo, como si la canción fuera suya y de nadie más, a pesar de que ‘Timber’ es una colaboración muy marcada entre él y Kesha. No es que en ‘Timber’ Kesha se limite a hacer coros como hacía en ‘Round Round’ de Flo Rida, cuando era desconocida; es que canta el estribillo entero.

- Publicidad -

Pitbull, parece, tampoco sabe qué ha pasado y ha acudido a sus redes para calmar las aguas de los fans de Kesha que han salido a defender a la cantante, señalando que ‘Timber’ no habría sido semejante éxito sin Kesha. En un mensaje, Pitbull ha dado a entender que él no ha tenido nada que ver con este asunto: «Kesha y yo tenemos una canción increíble juntos, esto nada lo cambiará. Mi equipo está mirando qué ha pasado». Kesha, que acaba de lanzar su single ‘Joyride‘, no se ha pronunciado.