Kanye, vestido del KKK, dice que «no quería» hijos con Kim Kardashian

Kanye West ha concedido una de las entrevistas más tristes que se recuerdan, que en su caso ya son varias, al podcaster DJ Akademiks. Vestido con una atuendo negro del KKK y una cadena de diamantes decorada con una esvástica, el rapero de 47 años ha asegurado que «no quería tener hijos» con Kim Kardashian y ha hablado sobre la canción con Diddy en la que quería incluir a su propia hija, North West.

Después de los ofensivos comentarios que dedicó en X a los hijos de Jay-Z y Beyoncé, ahora West parece que la ha tomado con sus propios descendientes. Este ha asegurado que tener hijos con Kim Kardashian fue su propia «culpa»: «No quería tener hijos con esta persona después de los dos primeros meses de estar con ella, pero ese no era el plan de Dios».

Esto pronto desemboca en otro tema, con Kanye dejando claro que lo que realmente le molesta es la custodia compartida de sus hijos: «No poseo ni el nombre ni la imagen, o al menos el 50%, de mis hijos. ¿Cómo es eso una custodia compartida? Son celebridades y no tengo ni voz ni voto», ha asegurado.

Sin embargo, estos comentarios están motivados por una canción titulada ‘Lonely Roads Still Go To Sunshine’ en la que colaborarían tanto Diddy, acusado de abusar sexualmente de 25 menores, como North West, su hija de 11 años. Kim Kardashian paró el lanzamiento del tema registrando como marca el nombre de North hasta que esta cumpla 18.

Esta semana también han surgido algunos rumores sobre una supuesta demanda de la Kardashian a Lana del Rey, después de trabajar juntas en Skims el año pasado. La razón habría sido la multa derivada de no etiquetar la publicación de Instagram de Lana como una promoción pagada.

Sin embargo, la propia cantante ha desmentido en los comentarios de un post de Instagram todo el embrollo: «Esto no está pasando. Al menos, según lo que sabemos. No se dónde ha empezado esto pero si tiene que pasar por alguna razón relacionada con las directrices lo resolveremos. Pero nunca será el fin de una amistad».