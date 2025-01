La nepobaby North West añade ingenuidad y pimienta a ‘Eusexua’ de FKA twigs

FKA twigs ha publicado el que es otro de los primeros discos del año. ¿Quién dijo que enero solía ser un mes aburrido? Entre Bad Bunny, Rose Gray, FKA twigs o la semana que viene, The Weeknd y Amaia, no lo está siendo en absoluto.

‘EUSEXUA’ vino presentado por singles tan excelentes como el homónimo, a todas luces una de las mejores canciones de 2024, y el también sublime ‘Perfect Stranger‘. Su sonido vuelve a estar claramente influido por Björk y la electrónica noventera, del sonido Madchester a la rave pasando por el techno o la espiritualidad de ‘Ray of Light’. Especialmente ‘Girl Feels Good’ podría estar en aquel álbum de Madonna.

Pero es Björk, insisto, su principal referente, tanto ‘Homogenic’ (‘Drums of Death’, ‘Sticky’) como ‘Debut’ (‘Room of Fools’). Si en el tramo medio de ‘EUSEXUA’ no abundan tanto los singles obvios, ‘Childlike Things’ es un soplo de aire fresco en la segunda mitad del álbum y es por tanto nuestra Canción del Día hoy.

Esta producción diferente, marcada por un tono irreconocible de FKA twigs, es también una anómala colaboración con North West, una de los 4 hijos de Kanye West con Kim Kardashian. La niña, de 11 años, ya había aparecido junto a Chicago West en un tema de Ye llamado ‘BOMB’. ‘Childlike Things’ es una explosión de color empapada de pop nipón y referencias a Tokio, que FKA twigs utiliza para volver a la infancia por un segundo, en un álbum cargado de sensualidad. La producción no descuida un piano muy James Blake/Feist circa ‘Limit to Your Love’.

La artista habla de «poderes supersónicos» que son «polifónicos», sin renunciar al mundo adulto (aparece un gin tonic), y con una referencia a ‘Donde viven los monstruos‘ en el estribillo. Un cruce entre mundo infantil y adulto perfectamente reflejado en percusiones y sintetizadores que podría dar una sorpresa comercial a FKA twigs. Porque hay vídeo en camino, ¿verdad?