‘Perfect Stranger’: la mujer mesa FKA Twigs referencia una polémica obra escultórica

En 1969, un perchero, una mesa y una silla sacudieron los cimientos del pop art. La polémica obra escultórica ‘Hatstand, Table and Chair’ convirtió a Allen Jones en una estrella del mundo del arte y en el blanco de las críticas de una parte del feminismo de la época que no entendió la provocadora metáfora sobre la opresión patriarcal que implicaba la visión de esas mujeres convertidas en muebles (otra cosa es la particular lectura erótica que se hizo desde el ámbito BDSM, donde la fornifilia es un fetichismo muy común).

Una de estas mujeres-muebles, la obra ‘Green Table’, es homenajeada de forma explícita en una de las viñetas que componen el videoclip ‘Perfect Stranger’.

Tras ‘Eusexua‘, FKA Twigs aparece convertida en una mujer-mesa, haciendo suyo el discurso feminista que anidaba en la obra original de Jones. Una escena en la que está acompañada del diseñador Stefano Pilati en plan señoro.

Este tipo de escenas, con cameos de famosos y representaciones de imágenes de dominación, articulan gran parte de la narración del clip (dirigido por el fotógrafo y realizador estadounidense Jordan Hemingway, actual pareja de la cantante): el actor Tom Goodman-Hill como maridito de esos que solo entra en la cocina para ponerse un vinazo, Phoebe Waller-Bridge como dominatrix, la modelo Mona Tougaard, el artista Yves Tumor…

El resto del vídeo está construido por medio de escenas de baile protagonizadas por la cantante británica, que van formando un mosaico de cubos por los que va pasando la cámara de Hemingway, con una sucesión de travellings horizontales y verticales que recuerdan a la escritura fílmica de Wes Anderson.

‘Perfect Stranger’ también es nuestra Canción del Día para este sábado.