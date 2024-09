La eufórica y sensual oficina de FKA Twigs, que anuncia su disco

En un viernes lleno de novedades suculentas destaca el regreso de FKA twigs. ‘Eusexua‘ es la primera introducción al disco del mismo nombre, un trabajo inspirado en la cultura tecno de Praga, donde Tahliah Barnett reside desde hace unos pocos años, y creado junto a su inseparable productor, Koreless, que se pondrá a la venta el 24 de enero. Será el sucesor de ‘Magdalene‘ (2019) porque ‘Caprisongs‘ (2022) se considera un mixtape a pesar de su calidad.

«Eusexua» es un neologismo derivado de la fusión -en inglés- de dos palabras, «euphoria» y «sex». Tiene sentido por tanto que en ‘Eusexua’ FKA twigs cante sobre un amor tan profundo que no puede «describirlo con palabras». Su deseo es tan trascendental que puede «cambiar el curso del tiempo». A falta de una palabra que explique lo que siente, inventa una nueva.

Dice FKA twigs que la palabra «Eusexua» describe la «cumbre de la experiencia humana». ‘Eusexua’, la canción, no apunta tan alto, pero sí es una excelente producción creada a tres manos entre twigs, Koreless y Eartheater que, además, no propone el tipo de tecno que probablemente sus fans esperaban. No es un pepino bailable, sino todo lo contrario.

‘Eusexua’ descansa sobre una base de tecno ambiental suave que emprende un crescendo muy elegante; no busca la tralla sino la caricia. El sonido no se parece al puntillismo de Koreless, sino que remite a la sutileza del trance minimalista. Sobre este fondo musical, la voz de FKA twigs devanea entre la belleza y la distorsión alienígena, al servicio de una melodía romántica y preciosa, llena de alma. Es la Canción Del Día para hoy sábado.

El crescendo de ‘Euseuxa’ se construye poco a poco y, cuando llega, el efecto es dulce. Las texturas del final, tan distorsionadas, apuntan a que Björk puede haber sido una referencia. ‘Eusexua’ es un gran adelanto de lo que está por llegar. Si no es un single claro, como mínimo, es una composición emocionante que cobrará vida dentro del contexto del álbum.

El videoclip tiene lugar en una oficina a la que Twigs llega tarde, pero a tiempo para no perderse el sensual y genial número de baile. De un momento a otro, el aburrimiento y normalidad del espacio desaparece bajo un beat glitchy de baile que seguramente se trate de otro adelanto de ‘Eusexua’. Uno mucho más apropiado para el club.

Sin que te des cuenta, todos los oficinistas han perdido la ropa. Es a mitad de vídeo cuando la cantante es transportada al surrealista, minimalista mundo del single que nos ocupa.

¿Qué te ha parecido 'Eusexua' de FKA twigs? Me ha encantado, gran regreso

Me ha gustado sin emocionarme

No me ha gustado nada Ver resultados