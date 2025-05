‘Cuarto azul’ de Aitana incluye temas con Alaska, Danny Ocean…

Aitana acaba de sorprender a sus seguidores, concretando el lanzamiento de su nuevo disco, que saldrá este mismo mes, el 30 de mayo. El proyecto se llama ‘Cuarto Azul’ y se anuncia como «su trabajo más internacional». También, sin miedo al cliché, dicen que es su «trabajo más personal», pues supondrá una «ventana a la intimidad de la artista, donde la oscuridad y la luminosidad juegan a entrelazarse, creando diferentes Aitanas que forjan su identidad como artista y como mujer».

El anuncio se produce poco después de haber dado a conocer el sencillo ‘6 de febrero’, que ha entrado directo al top 2 de Spotify España. También incluirá ‘Segundo intento’ y ‘Sentimiento natural’ con Myke Towers. Habrá hasta 19 pistas.

Universal asegura que «a nivel sonoro, Aitana ha buscado fusionar los sonidos de las últimas décadas que le han inspirado en el proceso, pero siempre dentro de un común denominador: el pop». El tracklist revela nuevas colaboraciones con Jay Wheeler, Ela Taubert, Danny Ocean, Kenia Os, y para cerrar el álbum, Alaska.

1. 6 DE FEBRERO

2. DUELE UN MONTÓN DESPEDIRME DE TI feat. @jaywheelerpr

3. SEGUNDO INTENTO

4. ¿PARA QUÉ VOLVER? feat. @elataubert

5. CUARTO AZUL

6. DESDE QUE YA NO HABLAMOS

7. DE 1 BESO A 2 BESOS

8. TRANKIS feat. @elbarryb

9. MÚSICA EN EL CIELO

10. CUANDO HABLES CON ÉL

11. LUZ DE LA MAÑANA (INTERLUDE)

12. EN EL CENTRO DE LA CAMA

13. SENTIMIENTO NATURAL feat. @myketowers

14. CONEXIÓN PSÍQUICA

15. SUPERESTRELLA

16. EX EX EX feat. @keniaos

17. HOY ES TU CUMPLEAÑOS feat. @dannocean

18. LIA

19. LA CHICA PERFECTA feat. @alaskaoficial