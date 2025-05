El verano de San Blas y «despechao» de Aitana es electropop

En mi pueblo -y en otros, me consta- hay una cosa llamada «verano de San Blas» a principios de febrero. Se dice «por San Blas, la cigüeña verás» y se organiza un Día de la Tortilla en el campo, porque aunque parezca mentira, empieza a hacer bueno. Al menos así era antes del cambio climático.

Me he acordado de todo esto escuchando el nuevo single de Aitana, que no se llama «3 de febrero» (San Blas) pero sí ‘6 de febrero’, y es, paradójicamente, una descarada apuesta veraniega. Tanto que el vídeo se ha rodado en un entorno playero de República Dominicana, como emparentado con canciones tropicales tipo ‘Despechá’ de Rosalía o ‘Si antes te hubiera conocido’ de Karol G. Pero esto no es un mambo ni un merengue ni nada que se le parezca. Ocaña vuelve a apostar por el synth-pop ochentero.

El tema, escrito junto a Torres y Rengifo, autores de ‘Despacito’ y de muchos de los hits de Aitana, es una canción de ruptura, in crescendo, que retoma teclados popularizados en algún punto intermedio entre ‘Fade to Grey’ y ‘Voyage Voyage’. Nuestra Canción del Día y ya número 1 en Youtube España, engancha porque la melodía es envolvente y toda la canción está terminando antes de que te des cuenta. No puede ser más concisa.

Una melodía agridulce donde se contraponen unos beats que se pueden bailar, con la tristeza de un aniversario que ya no será: «Tú que me prometiste el mundo entero / Ahora devuélveme mi 6 de febrero». La frase «a veces pienso que tal vez tú me usaste / para olvidarte de otra que no olvidaste» está levantando ampollas en Genius, donde ya hay quien elabora teorías sobre sus destinatarios.

‘6 de febrero’ era muy esperada por los seguidores de Aitana, ya que el estribillo de este tema se tarareaba en su docuserie ‘Aitana: Metamorfosis‘, provocando que se viralizara en redes sociales antes de tiempo. Una estrategia habitual, de una forma o de otra, en el último par de años.

Aitana actúa el 19 de julio en el Estadi Olímpic de Barcelona y los días 30 de julio y 31 de julio en el Metropolitano de Madrid.