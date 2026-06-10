Rozalén defiende su actuación ante el Papa: «No es justo generalizar»

Rozalén actuó este pasado domingo 7 de junio ante el Papa León XIV en el Movistar Arena, en un acto compartido con otras personalidades como Antonio Banderas o Carolina Marín. Aunque ella misma asegura en un comunicado de Instagram que sabe que no tiene que «dar explicaciones», la artista albaceteña ha explicado y defendido su interpretación de ‘Y busqué’.

Lo primero que hace es dar las gracias a aquellas personas que han entendido «lo simbólico y lo reparado que ha sido para mí y para mi familia que alguien como yo cante frente al Papa». Después, procede a explicar su historia familiar, contando que es hija de «un sacerdote secularizado tras diez años por enamorarse de mi madre» que organizaba todo tipo de actividades culturales y deportivas en su pueblo. Lo describe como «un hombre de paz y mediador».

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Rozalén continúa explicando su relación con la Iglesia, la misma que la puso «a cantar, a actuar, a meterme en voluntariados, a tener conciencia social y a ser inclusiva». A continuación, también aborda «la parte oscura de la institución» que es «de sobra conocida e indefendible», y también la razón por la que habría recibido críticas la cantautora.

«Son escalofriantes los casos de pederastia. Ni comparto sus posturas ante el papel de la mujer, el colectivo LGTB, aborto, muerte digna…», aclara Rozalén. Por otro lado, sí esta a favor de «la posición antibelicista, la preocupación por la IA y la empatía ante los inmigrantes». Ella asegura que cuando le ofrecieron la oportunidad pensó en su familia y en su padre: «Ha sido como honrarle por los años que sé que fueron duros para él».

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Rozalén termina el comunicado con una lección: «Aprendo con los años que no es justo generalizar. Solemos quedarnos con la parte superficial de las cosas, pero tantas veces, rascando un poquito, logramos comprendernos».

#EnDirecto | Rozalén cierra el acto con el papa León XIV en el Movistar Arena pic.twitter.com/hJjl8Lpn7x — Europa Press (@europapress) June 7, 2026