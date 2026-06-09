El Papa y Bad Bunny se han reunido en privado

Los memes se han hecho realidad. El Papa León XIV y Bad Bunny han celebrado una reunión privada este pasado lunes en el Santiago Bernabéu, con motivo de la coincidencia de ambos en la capital española. Así lo ha confirmado el diario ABC, que también ha descrito el encuentro como «breve».

La juntada se produjo después del masivo acto papal que tuvo lugar en el estadio del Real Madrid, que acogió a más de 70.000 personas y contó con las actuaciones musicales de David Bustamante, Diana Navarro, Daniel Diges o Íñigo Quintero. Según informa ABC, por desgracia no se distribuirán fotografías del encuentro. Seguramente, para evitar la creación de memes.

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Ya el propio León XIV bromeó en unas declaraciones a la CNN sobre coincidir con Bad Bunny en Madrid: «Si se enfrentan a la pregunta de si quieren ver a Bad Bunny o si quieren ver al Papa, creo que muchos irán a ver a Bad Bunny, pero creo que también habrá unos cuantos aquí para ver al Papa y eso dice algo», comentó.