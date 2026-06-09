Melanie C / Sweat

El inicio de era del 9º álbum de Melanie C no era demasiado halagüeño. ‘Sweat’ era una canción simpática, sí, pero demasiado parecida -y demasiado pronto- a ‘Physical’ de Dua Lipa. Donde esta rendía homenaje a la Olivia Newton-John de 1981, la de Melanie lo hacía a Diana Ross a través de un sample de ‘Work That Body‘ de 1982. Lo salvaba sobre todo la excusa de unir la pista de baile con el espíritu de «Sporty Spice» que con el tiempo, ha sabido abrazar. «Soy la «Spice deportiva», pero a la vez soy muchas otras cosas», nos contaba en una entrevista hace unos años. Y una máquina elíptica y una bola de espejos no están tan lejos.

En este álbum Melanie C ha querido abrazar los sonidos dance que le encantaban antes de entrar en Spice Girls, y por eso encontramos tal desplieque de electropop, trance o música disco. Pronto damos con producciones más imaginativas que la que denominaron tontamente ‘Sweat’.

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La mejor es ‘What Could Possibly Go Wrong’, realizada junto al sueco Klas Åhlund, uno de los responsables del sonido Robyn. Este trabajo es un álbum de reafirmación de una misma, de huir de relaciones tóxicas y pensamientos intrusivos, y esta es una de las grabaciones que mejor lo ejemplifica. Los bajos dando mal rollo y los sintes dando buen rollo -muy Kylie circa ‘Fever’– contrastan como voces en su cabeza: como si su ángel y su demonio la estuvieran martilleando a la vez. «Estoy harta de la perfección, de todas formas / Nunca gané yendo a lo seguro / Me arrepiento de una cosa o dos, pero es mi vida», trata de convencerse.

Temáticas muy parecidas encontramos en ‘Til It Breaks’ («no trato de decir que soy perfecta»), ‘Pressure’ («no más imitaciones de mí» en busca de su yo real), ‘Good For Nothing’ («tú eres tu peor enemiga»), ‘Undefeated Champion’ («me encuentro a mí misma, no necesito a nadie más»)… y así hasta el punto de casi saturar. Casi que se habría agradecido alguna canción de amor romántico más, como lo es al final ‘One Track Mind’. O cualquier otro tema.

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Lo que sí se agradece de ‘Sweat’ es que sea un álbum en el que no han cabido las ñoñerías sonoras. Esa ‘One Track Mind’, si la pudiéramos considerar «balada», sería una balada a lo ‘7 Seconds’ de Youssou N’Dour o una influida por el trip hop. Y lo que aquí predomina son los números de baile cercanos incluso al trance (‘Pressure’, ‘Drum Machine’), al piano house (‘Good for Nothing’), al drum&bass (‘Free to Love’) o al clásico sonido Chic (‘Undefeated Champion’). Si hasta el álbum se cierra con algo próximo al deep house como es ‘Flick of the Wrist’.

Sin que la segunda mitad logre embaucar tanto como el tramo central, hay dos detalles que equilibran la balanza a favor del notable: Klas se encarga solo de otra pista más, el dembow de ‘Cashmere’, pero le han rendido tal homenaje en ‘Emotional Memory’ que parece estar ahí metido también. Y luego está lo de ‘Til It Breaks’: ¿quién es el tal Adam Novodor que ha hecho sonar como Junior Boys a Melanie C?