Melanie C te pone a «SUDAR» en su nuevo bop

No os voy a engañar: cuando escuché el adelanto de ‘SWEAT’ de Melanie C pensaba que la ex Spice Girl estaba lista para convertirse en Melanie XCX. Al fin y al cabo, el estilo recitado de los versos recordaba a ‘Guess’, la producción apuntaba al club, y el título de la canción es exactamente que el de la gira conjunta de Charli XCX y Troye Sivan. ‘brat‘ (2024) ha creado escuela y su estilo se percibe en las recientes propuestas de artistas como Demi Lovato.

Finalmente, Melanie ha dado lo que esperaba… y lo que no. Por un lado, el estilo club de ‘SWEAT’ se alinea con la propuesta de ‘brat’. Por otro, Melanie se ha llevado ese estilo totalmente a su terreno, el del gimnasio, sampleando el mítico ‘Work That Body‘ (1981) de Diana Ross, y entregando una producción mucho más disco que electrónica.

‘SWEAT’, la Canción Del Día de hoy, es básicamente un ejercicio de entrenamiento, pensado para trabajar músculo en el gimnasio. Melanie C, instructora, te ordena que «sudes», que «trabajes tu cuerpo», lo notes «arder» y te lleves «al límite». Pero Mel introduce un elemento de sensualidad, también, en un juego de miradas compartidas y en una invitación a «dejarse llevar» por el ritmo y la música.

Si Melanie C dirige la rutina de ‘SWEAT’ como una auténtica entrenadora de fitness, la canción logra un estupendo equilibrio entre el recitado imperativo y la melodía, evocando la estructura de un clásico moderno de los gimnasios: ‘Work Bitch‘ de Britney Spears.

‘SWEAT’ es el primer adelanto del nuevo álbum de Melanie C, llamado igual, y que se pondrá a la venta el 1 de mayo de 2026. Melanie cuenta que, después de un largo periodo de búsqueda espiritual, esta vez le ha apetecido hacer un disco divertido y bailable.

