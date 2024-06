Seguir a Charli XCX puede ser agotador. En la época en la que no publica singles o mixtapes como churros, se dedica a cuestionar los singles o mixtapes que ha publicado como churros. Ha llegado a criticar discos que tuvieron reseñas excelentes y sus fans adoramos, desconcertando en la mayoría de los casos. Amamos ‘Sucker‘… pero ella terminó poniendo a parir ‘Sucker’. Amamos ‘Crash‘… pero ella terminó poniendo a parir ‘Crash’.

Es como si los artistas que deberían ser más autocríticos y exigentes no lo fueran, y ella viviera martirizándose sin ninguna razón. Pero así es Charlotte Emma Aitchison, que en este disco vuelve a tratar sus dilemas entre el underground y el mainstream.

- Publicidad -

En una de sus nuevas canciones dice «soy famosa, pero no lo bastante». Sí, otra vez. Todo un «eye rolling». Pero le salva la gracia de llamar esa canción en particular ‘I might say something stupid’; y el disco en su totalidad nada menos que ‘brat’ («niñata», «niña mimada», «mocosa», algo así). Es imposible no volver a divertirse con Charli XCX.

‘brat’ es un disco que vuelve a ser muy divertido. Como ya mostró en ‘1999’ junto a Troye Sivan, lo meta le funciona muy bien y en este largo lleno de bangers como ‘Talk Talk’ o ‘Apple’, la artista nos está contando qué música le gusta bailar. Todo el álbum se ha concebido como un homenaje a Ministry of Sound y a la música de mediados de los 2000, como vemos en ‘Von Dutch‘, con cierto apego al electroclash y a los Republica del segundo disco.

- Publicidad -

También se ve en otros singles como ‘360‘ o en la voguera ‘Club Classics’, en la que menciona a alguno de sus amigos y colaboradores, como AG Cook, Hudson Mohawke o SOPHIE. Lo que nos lleva a la parte más sensible del álbum. Todo el disco también está dedicado a SOPHIE, y es especialmente evidente en la balada ‘So I’, que recuerda el que fue su hit de breakthrough, ‘It’s Okay to Cry‘. El tema recuerda una llamada de SOPHIE por Navidad que Charli XCX no devolvió, y es importante en la secuencia de ‘brat’ por dos razones: lo que tiene de sentimental, y lo que tiene de hyper pop.

En cuanto a lo primero, ‘B2B’, por muy bop que sea, no deja de versar sobre un martirio: el de no poder evitar volver y volver a caer en el mismo error una y otra vez. Por otra parte, ‘I think about it all the time’ es un paseo costumbrista por Estocolmo en el que se plantea ser madre. Y la violenta ‘Sympathy Is a Knife’ no es más que la desesperada respuesta a tamañas inseguridades.

En cuanto a producción, Charli XCX se sitúa en el punto medio perfecto: ni copia demasiado, ni se reinventa por completo. Quizá se agradecería alguna novedad más radical en su discurso, pero esta vez los intentos R&B han desaparecido, dejando espacio para esas idas de olla que continúa manejando como nadie. ‘Rewind’ tiene una base a lo ‘California Gurls’, solo que pasada por el filtro contemporáneo de AG Cook y Cirkut. ‘Mean Girls’, el mérito de emparentarse con la Rihanna de ‘SOS’ y ‘S&M’, a la vez. EDM, PC Music… todas son correctas.

Aunque las producciones de hyper pop más atrevidas son ‘Everything Is Romantic’ (con participación de El Guincho), que comienza orquestada hasta que incorpora una percusión durísima, sonando al final tan profunda como tronchante en su sentido de la repetición; y la final ‘365’. Esta, de sonar como un «reprise» de ‘360’ se lanza a la «rave» súper pedo, ofrece una raya, se convierte en algo impredecible y será favorita de los fans como ya lo fue ‘Track 10’. De nuevo convencidxs, ¿qué hacemos, Charli, cuando tengamos que escribir tu historia? ¿Escribir ‘brat’ en mayúscula o en minúscula?