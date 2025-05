PinkPantheress / Fancy That!

Dice PinkPantheress que el formato mixtape le permite crear más libremente que el formato álbum, siempre supeditado a decisiones ajenas. ‘Heaven Knows‘ (2023), su debut oficial, no igualaba la frescura del primer mixtape, pero ‘Fancy That!’ sí y lo hace evolucionando el sonido de la artista y productora británica. En 8 canciones que suman 20 minutos de música, PinkPantheress entrega un pequeño pero divertido homenaje a los ritmos de su país que le inspiran.

‘Fancy That!’ es evidentemente un homenaje a la cultura británica, desde su -fea- portada hasta su título, una expresión típicamente British que en español se podría traducir con un «¡no me digas!». El toque de ironía y humor de Victoria Beverly Walker vuelve a estar presente en las letras -aunque hablen de conflictos emocionales o secretos- o incluso en ciertos samples seleccionados, corroborando que el ánimo del disco sigue siendo ligero y despreocupado.

‘Fancy That!’ refleja la madurez artística de PinkPantheress por su carácter extrovertido. ‘Tonight‘, el primer single, se construye sobre una seductora base de house clásico. Su invitación «¿quieres sexo conmigo?» es directa y clara. ‘Girl Like Me’ puede ser la producción más contundente que ha firmado porque samplea a fondo ‘Romeo’ de Basement Jaxx. ‘Romeo’, la pista final de ‘Fancy That!’, también samplea a Basement Jaxx, pero no ‘Romeo’, sino ‘Good Luck’, sonando además surfera.

Los ritmos garage (‘Illegal‘), breakbeat (‘Noises’) o 2step (‘Nice to Know You’) siguen sirviendo a PinkPantheress para escribir canciones que, en su brevedad, llegan trufadas de ganchos melódicos. Sus melodías propias son tan adictivas como las de ‘Illegal’, ‘Stateside‘ o ‘Stars’, que, entre las tres, suman samples y/o interpolaciones de Underworld, Just Jack, Sugababes y Jessica Simpson. De esto último -una guitarra de ‘Irresistible’- se ha enterado PinkPantheress a la vez que sus fans: cosas de colaborar con otros productores (en este caso, Oscar Scheller).

20 minutos dan para poco, pero PinkPantheress los aprovecha dando cuerpo a sus composiciones gracias también al uso de cuerdas (las de ‘Tonight’ sampleadas de un tema desconocido de Panic! at the Disco); y, sobre todo, tomando decisiones arriesgadas que a nadie más se le habrían ocurrido: el estribillo de ‘Nice to Know You’ es sampleado directamente de ‘Spiral’, una canción olvidada de William Orbit, Sugababes y Kenna de 2006 que ni siquiera está disponible en plataformas.

En un mixtape producido por PinkPantheress junto a sus colaboradores aksel arvid, Count Baldor, phil, Oscar Scheller y The Dare, la autora de ‘Just for Me’ solo falla entregando un trabajo demasiado corto, en el que la inclusión de una «intermisión» de 24 segundos se antoja innecesaria. Los mixtapes pueden ser mejores y más influyentes que muchos discos, precisamente por la libertad creativa que exhiben. Y si un mixtape de PinkPantheress funciona tan bien, ¿cuándo escucharemos uno que dure el doble -o el triple- que este?