‘Stateside’ es la fantasía stalker de PinkPantheress

Entre los lanzamientos internacionales de la jornada incluidos en la playlist Ready foe the Weekend destaca el nuevo single de PinkPantheress, ‘Stateside’, que adelanta el próximo mixtape de la cantante y productora británica. ‘Fancy That’ sale el 9 de mayo.

El primer avance, ‘Tonight‘, era una expresión de lujuria. ‘Stateside’ va mucho más allá convirtiendo este deseo en una obsesión incontrolable. Como una pantera sibilina, PinkPantheress «stalkea» al «americano guapo» que le gusta persiguiéndole incluso de un país a otro, rastreando su avión para plantarse directamente en su hotel, «a su lado, en su cama».

‘Stateside’ es puro PinkPantheress combinando humor con un fondo siniestro: «nunca he estado en el extranjero», canta la artista. «Pero ahora llamo a tu puerta». Su lado oscuro emerge también: «¿Dices que nunca has conocido a una chica británica? Nadie me trata de esta manera».

Por supuesto, todo esto es una fantasía, pero es una fantasía muy bien planteada a ritmo de breakbeat -The Dare es productor- y que tiene su metatexto, pues PinkPantheress incorpora en la melodía de ‘Stateside’ una interpolación de ‘Freak Like Me’ de Sugababes. Porque para freak, ella.

‘Stateside’ se añade a la tradición de canciones pop sobre acosar a una persona. Aunque, al contrario que con ‘Every Breath You Take’ de The Police, con ‘Stateside’ no puede haber confusión alguna: es el ‘Baby Reindeer‘ de PinkPantheress.