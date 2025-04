‘Tonight’ de PinkPantheress es familiar y reveladora

PinkPantheress continúa su carrera después de haber influido a media industria de la música con su sonido UK garage y drum n’ bass. El próximo trabajo de PinkPantheress es un mixtape -el segundo de su carrera- que se publica el 9 de mayo.

La primera muestra de ese mixtape es ‘Tonight’ y es una de las producciones de PinkPantheress que de manera más firme miran al club. Como peculiaridad, ‘Tonight’ samplea ‘Do You Know What I’m Seeing?’, una canción de Panic! at the Disco de 2008.

- Publicidad -

En ‘Tonight’, PinkPantheress vuelve a dejar su típica ristra de ganchos sobre un acelerado groove de house acuático de sonido dosmilero. Esta vez, la letra de ‘Tonight’ es especialmente explícita en su invitación sexual («¿quieres sexo conmigo?», repite el estribillo) y sitúa al oyente en el ambiente nocturno de la canción.

‘Tonight’ es a la vez familiar y reveladora. Usa los trucos conocidos de la música de PinkPantheress (voces suaves, producción nostálgica, esa firma vocal compuesta por un efusivo «yeah» sostenido con un eco) y los introduce en la pista de baile.

- Publicidad -

PiknPantheress, por otro lado, ha bromeado en TikTok con que ya nadie podrá acusarla de hacer canciones cortas porque ‘Tonight’ llega a los tres minutos de duración. Con ‘Tonight’ tampoco nadie podrá achacarle haberse encajonado en un sonido.