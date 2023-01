Panic! At The Disco llega a su fin tras 19 años de carrera

Panic! At The Disco ha llegado al final de su recorrido tras 19 años de carrera, tal y como anunciaba esta tarde Brendon Urie, el único miembro original que quedaba del grupo. Urie ha anunciado que él y su mujer están esperando un bebé, por lo que el cantante estadounidense ha decidido terminar este capítulo de su vida y poner su «atención y energía» en crear una familia: «Ha sido un viaje tremendo», comenzaba Urie el comunicado.

«Tanto si habéis estado aquí desde el principio como si nos acabáis de encontrar, ha sido un placer no solo compartir el escenario con gente tan talentosa, sino también compartir nuestro tiempo con vosotros», concluía Urie el sentido comunicado que ha compartido en redes. Panic! At The Disco llevarán a cabo una última gira europea que comenzará en febrero, por la salida del último LP de la banda, ‘Viva Las Vengeance’.

Brendon Urie se unió a Ryan Ross, Spencer Smith y Brent Wilson mientras todavía iba al instituto, y de ahí surgió Panic! At The Disco. Lanzaron su álbum debut en 2005 bajo el nombre de ‘A Fever You Can’t Sweat Out’ y ya consiguieron su primer hit masivo con ‘I Write Sins Not Tragedies’. Al año siguiente, el bajista Brent Wilson dejó la banda, siendo sustituido por Jon Walker.

Un año después del lanzamiento de su segundo LP, ‘Pretty. Odd.’, Ross y Walker dejaron el grupo por «diferencias creativas». Spencer Smith, el batería fundador de Panic! At The Disco, finalmente dejó el conjunto en 2015, dejando a Urie como el único miembro original de la banda. Este consiguió lanzar cinco discos más, desde el ‘Vices & Virtues’ de 2011 hasta el ‘Viva Las Vengeance’ del año pasado.