Carmen Machi, contra las críticas a La Casita de Bad Bunny: «Son subnormalidades»

Una de las últimas invitadas a La Casita de Bad Bunny ha sido la mismísima Carmen Machi, que acudió al concierto del puertorriqueño junto a los actores Paco León y Canco Rodríguez. Después de las numerosas críticas en redes que ha recibido el espacio reservado a influencers y personalidades, la actriz de ‘Aída’ ha declarado en El Mundo que estar ahí fue toda «una maravilla».

Machi ha dejado claro que el que visita La Casita «no lo hace por eso que dicen de ver el culo del cantante o para que se te vea»: «Eso son subnormalidades», ha asegurado. Ella opina que quien «va a La Casita lo hace porque compartes con él un trozo de un artista icónico». Nadie vio venir que Carmen Machi fuese una de las mayores fans de Bad Bunny: «Para mí fue una maravilla estar ahí porque admiro profundamente a esta persona»

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La actriz ha seguido elaborando sobre su amor por el puertorriqueño, apuntando que está «feliz» de «ver a alguien de 30 años llenando un estadio así», y su experiencia en el comentado espacio de sus conciertos: «Es muy emocionante ver a esta persona icónica, que para mí lo es, a tres centímetros de ti cantando canciones que tú cantas en casa».