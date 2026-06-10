No, Metacritic, ese no es el mejor disco de Florence + the Machine



Repasamos la carrera de Florence + the Machine con motivo de su actuación en Mad Cool. La banda de Florence Welch presentará allí lo mejor de su reciente disco ‘Everybody Scream‘ junto a sus grandes éxitos el jueves 9 de julio. Es el mismo día que actúan Lorde, Jennie, Zara Larsson, CMAT o Charlie Puth. En otras jornadas se podrá ver a otros cabezas de cartel como Foo Fighters, Moby, Wolf Alice, Nick Cave, Pulp, David Byrne o Halsey.

Esta vez no nos hemos comido la cabeza y, en compañía de nuestro redactor Fernando García, repasamos toda la discografía de Florence + the Machine en orden cronológico. La dividimos entre 3 discos más accesibles, los primeros, y 3 en los que merece la pena prestar atención a las letras. En el debate planteamos cuál es su mejor disco y SPOILER, no, no es el que Metacritic indica que lo es.

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Que el recopilador internacional de críticas haya terminado valorando ‘Dance Fever‘ (84/100) o incluso ‘Everybody Scream‘ (81/100) por encima de sus primeros discos solo sirve como reflexión sobre lo que han cambiado los tiempos. ¿Se atreverían hoy en día The Guardian o Pitchfork a volver a publicar lo que en su día publicaron sobre trabajos como ‘Ceremonials‘ u hoy hemos aprendido a valorar más a las artistas femeninas que en 2010?

En la redacción hacemos mejor valoración de su debut, pese a que ‘Kiss With a Fist’ terminó pintando poco por allí; a ‘Ceremonials‘, ‘Shake It Out’ aparte; o a ‘How Big How Blue How Beautiful‘, que a algunos nos parece el mejor, aunque no sea el que más haya vendido.

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No esquivamos la calidad de sus videoclips, sus problemas con el alcohol, sus vaivenes con la fama y su facultad de performer, que seguramente sea lo mejor que tiene. En breve tendremos ocasión de comprobarlo. Como curiosidad, recordamos el día que pudimos entrevistarla y nos dijo que le gustaban Beyoncé y Lady Gaga «como guilty pleasure». Adivinamos que cambió de opinión cuando colaboró con esta última.

