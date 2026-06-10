Dónde han caído Paul McCartney y Boards of Canada en las listas

Paul McCartney acaba de conquistar por 24ª vez el número 1 en las listas británicas con un proyecto diferente. Su álbum ‘The Boy of Dungeon Lane‘ ha vendido más de 33.600 unidades esta semana. De esos 24 números 1 en Discos en UK, 15 fueron con los Beatles, 6 en solitario contando este, y el resto con Wings o Linda McCartney.

Además, el disco de Macca ha sido número 2 en Alemania, número 4 en Francia y ha caído en el puesto 5 en Australia y en Estados Unidos. En España tiene que conformarse con el puesto 7 por detrás de todo el urban de Quevedo, Bad Bunny, Omar Courtz, Bad Gyal y Los Diozes, que suben del puesto 8 al puesto 4. Pero peor entrada dio al ex Beatles Italia (top 10).

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En verdad la entrada más fuerte de la semana en España es la de Manuel Carrasco, que llega al número 3 con ‘Pueblo salvaje I’. Es decir, no logra conquistar al top 1 como en otras ocasiones, debido a la fortaleza de Quevedo y Bad Bunny, que continúan dominando, en ese orden.

Jay Wheeler llega al puesto 13 con ‘La voz favorita’, mientras Ariana Grande es top 14 con la edición 10º aniversario de ‘Dangerous Woman‘. Otra entrada destacada es la de La La Love You con ‘¿Por qué me miráis así?’, que llega al número 36.

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El resto de novedades en España se completa con el pop de origen urbano de L’haine’, top 38 con ‘El odio siempre gana’; Aespa con ‘Lemonade – The 2nd Album’, que es número 57; el 10º Aniversario de ‘El último hombre en la tierra’ de Coque Malla en el puesto 93; y ‘Live from Asbury Park 2024’ de Bruce Springsteen en el 97.

Buena entrada internacional para Boards of Canada

Detengámonos un momento en Boards of Canada, que aparecen en el puesto 72 español con el complicado ‘Inferno’. Entrada que se debe sobre todo a su buena aceptación en la subtabla de vinilos, donde es incluso número 20.

Hay que destacar que el top 3 conseguido en Reino Unido por Boards of Canada es la mejor marca de su carrera, pero no el top 29 conseguido en Estados Unidos (su anterior álbum fue top 13 del Billboard 200). ‘Inferno’ puede presumir de haber sido especialmente entendido en Australia (3) y Alemania (4), un milagro para su estilo.





