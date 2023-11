PinkPantheress / Heaven Knows

Dice PinkPantheress que ‘Boy’s a liar’, su mayor éxito hasta la fecha, le parece una “mierda”. Y su remix “también”. ¡Pobre Ice Spice! ¿Será que el público está equivocado y convierte en éxitos temas que no lo merecen? Dicho remix aparece cerrando ‘Heaven Knows’, el debut oficial de PinkPantheress, a modo de bonus track. Si lo que dice PinkPantheres es cierto, los 12 temas previos deben ser mucho mejores.

Pero la “pantera rosa” no tiene razón: ‘Boy’s a liar’ no es lo que ella dice que es. De hecho, puede ser su mejor canción. O, al menos, una de ellas. El único problema que puede haber con ‘Boy’s a liar’ es que en ‘Heaven Knows’ no pinta demasiado.

- Publicidad -

Lo cual solo habla favorablemente de este disco. ‘Heaven Knows’ es el debut largo de PinkPantheress y se nota. La sensación de mixtape, de mera colección de canciones, que dejaba ‘To Hell with It’ (2021) se ha disipado. En ‘Heaven Knows’ las canciones suenan más desarrolladas, incorporan nuevos instrumentos e incluso emergen vinculadas a un concepto introducido ya en el título del disco.

‘Heaven Knows’ juega con el título de ‘To Hell with It’, pasando del infierno al cielo, pero las canciones de este nuevo trabajo siguen preocupadas por la muerte. Abre el largo un tema directamente llamado ‘Another Life’, uno de los más elegantes, en el que Victoria Beverly Walker se despierta al lado de su novio, que parece haberse muerto, como mínimo, en su imaginación. Rema es el artista invitado -pobre- en este corte. Es extraño que una colaboración abra el debut largo de una artista del tamaño de PinkPantheress, pero esos sofisticados acordes de teclado no merecían otro lugar.

- Publicidad -

La muerte reaparece en otros puntos de ‘Heaven Knows’. En ‘Nice to Meet You’, el nuevo single, que samplea ‘Gold’ de Spandau Ballet aunque realmente es difícil saberlo, PinkPantheress está tan enamorada que reza por “morirse antes” que su chico. Mejor suerte corre Central Cee en este caso. Kelela, otra de las artistas invitadas, canta en un tema titulado ‘Bury Me’. Y la ‘Ophelia’ de Shakespeare también aparece en el imaginario de PinkPantheress: su chico la ha dejado tirada y ella solo quiere ahogarse en su propia pena.

Estos puntos en común líricos, unidos a la cohesión sonora de un disco que, sonando oscuro y nocturno, aún juega con los ritmos del UK garage y del drum ’n bass, pero que abre sus puertas a nuevos sonidos, dan empaque a un debut que convence a pesar de que el factor sorpresa y la frescura de aquella artista que conocimos en TikTok se ha desinflado. En realidad, el sonido de ‘Heaven Knows’ sigue siendo parecido al de ‘To Hell with It’. La diferencia es que las canciones suenan más desarrolladas. O desarrolladas, directamente.

Algunas son incuestionables. ‘Mosquito’, el primer single, es un clásico instantáneo (como el café) de PinkPantheress. Ahora, sonando ligeramente a bossa nova. ‘Capable of Love’ incluso añade guitarras eléctricas a la fórmula conocida por todos. Es una de sus composiciones más ambiciosas. Y esa ambición se traduce en otras producciones a las que han podido tener acceso Greg Kurstin y otros nombres implicados, como ‘True Romance’, que incorpora efectos de cámara y gritos de público, o ‘Nice to Meet You’, que navega cómodamente entre el garage, el drum n’ bass y el drill sin tropiezos.

Esa ambición es evidente en las producciones, no tanto en las canciones. En ‘Heaven Knows’ incluso las mejores pistas pueden acercarse al piloto automático, demasiado pronto en la carrera de esta artista que está debutando. ‘The Aisle’, jugando con el eurodisco, por primera vez en la carrera de Pink, es una de las más pegadizas, pero la sensación de revelación que dejaron ‘Just for Me’ o ‘Passion’ se echa de menos. Con ‘Nice to Meet You’ o ‘True Romance’ sucede lo mismo. Son buenas canciones de PinkPantheress, pero no está claro que estén a la altura de las mejores de verdad.

Después, el álbum continúa… pero realmente solo ansías que llegue ‘Boy’s a liar’. Porque la trapera ‘Bury Me’ no es exactamente la gran colaboración entre PinkPantheress y Kelela que podía haber sido. ‘Internet Baby’ se presenta como «interludio» porque evidentemente no está plenamente construida como canción. Y aunque ‘Ophelia’ incluya arpas y ‘Feel Complete’ explore las mieles del hip-hop de los noventa, las propias composiciones no logran hacerse notar, y solo emborronan el tramo final del disco.

Llegando finalmente a ‘Boy’s a liar’, es evidente que esta ligera y chula producción de Mura Masa no encaja dentro del universo de ‘Heaven Knows’, pero parece que no era una opción excluirla del debut oficial de PinkPantheress. Al fin y al cabo, sus elevados streamings llegan al mismo «cielo». Pero, mal que le pese a Pink, es uno de los momentos álgidos del disco. Quizá -solo quizá- una canción no es mejor cuanto más compleja o ambiciosa.